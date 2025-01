La confessió de Roser Tapias dona un gir de 180º al seu futur a 'Sueños de Libertad'

María, personatge de Roser Tapias, es veu obligada a confessar tota la veritat a Jesús. Aquest dimarts 28 de gener, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés va tornar i Begoña el va posar al corrent del plantó que li va donar Víctor. María va intentar amagar a casa dels de La Reina que havien matat el pare del seu nadó. No obstant això, Jesús va sospitar del seu estrany comportament, i va continuar investigant sobre la seva mort fins a arribar a un important descobriment.

Marta va explicar a Fina la proposta de matrimoni de Pelayo i van valorar quina resposta donar. Jesús va retreure a el senyor Pedro el seu canvi de lleialtat al bàndol Merino. Leonor va continuar el seu procés d'aprenentatge amb Claudia a la botiga.

A més, Luz va dissimular davant de Luis el mal moment que travessava, però la doctora va percebre la seva il·lusió per la idea de tenir un fill, igual que Joaquín i Gema. Per si no fos prou, Luis va sorprendre el seu germà i Gema en un moment de passió descontrolada.

| Atresmedia

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèriemés vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicta cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', després de ser descoberta per Jesús al costat del cadàver de Víctor, María, personatge de Roser Tapias, es veu obligada a confessar tota la veritat. Els fantasmes de la culpa roseguen Luz, que necessita unes vacances. Begoña intenta esbrinar el parador de Víctor.

María busca convèncer Jesús perquè no la denunciï: si Andrés ho descobreix, ell i Begoña s'uniran més. Els rumors sobre Marta arriben fins a don Agustín. Jesús explica a Marta i Damián com el va trair el senyor Pedro, i la nova aliança Merino-Carpena.

Després del seu petó, Digna i el senyor Pedro parlen de la seva relació. Gema demana a Claudia que intenti retenir Leonor. Damián vol saber quin paper ha jugat Digna en el canvi de decisió de el senyor Pedro.