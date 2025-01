La indignació d'Alain Hernández després d'una traïció inesperada a 'Sueños de Libertad'

Jesús, personatge d'Alain Hernández, retreu a el senyor Pedro el seu canvi de lleialtat al bàndol Merino. Aquest dilluns 27 de gener, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Luz es va reunir amb Pablo per parlar de la denúncia i la mort de Margarita. Marta es va disculpar amb Carmen pel plantó al sopar, però ella no va perdonar el menyspreu al seu marit. Víctor va intentar trobar Andrés, tenia alguna cosa important per revelar-li.

Després de la conversa amb Manuela, Leonor, conscient dels seus errors, estava disposada a marxar de la botiga pel bé de Claudia. el senyor Pedro va tenir una solució per poder afrontar econòmicament el projecte d'Olivares. Joaquín va incidir en el tema de la paternitat i va deixar clara a Gema la seva voluntat.

El desig per el senyor Pedro va tornar a aflorar en Digna després del seu gest en el projecte del balneari. Pelayo va fer una inesperada proposta a Marta. María va cometre un terrible error amb Víctor.

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicta cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Andrés torna de València i Begoña el posa al corrent del plantó que li va donar Víctor. María intenta amagar a casa dels de La Reina que ha matat el pare del seu nadó. No obstant això, Jesús sospita del seu estrany comportament, i continua investigant sobre la seva mort fins a arribar a un important descobriment.

Marta explica a Fina la proposta de matrimoni de Pelayo i valoren quina resposta donar. Jesús, personatge d'Alain Hernández, retreu a el senyor Pedro el seu canvi de lleialtat al bàndol Merino. Leonor continua el seu procés d'aprenentatge amb Claudia a la botiga.

A més, Luz dissimula davant Luis el mal moment que travessa, però la doctora percep la seva il·lusió per la idea de tenir un fill, igual que Joaquín i Gema. Per si no fos prou, Luis sorprèn el seu germà i Gema en un moment de passió descontrolada.