La confessió que cau com una galleda d'aigua freda a Nancho Novo a 'Sueños de Libertad'

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Begoña va quedar enfonsada després que l'Andrés posés fi a la seva relació. La Carmen, preocupada perquè en Chema no complís els seus objectius de vendes, va buscar com ajudar el seu germà perquè no perdés la feina. La Digna es va assabentar que en Damián intentava posar en Joaquín en contra de el senyor Pedro.

La Cristina va seguir el consell de l'Irene i es va disculpar amb en Luis. En Tasio va viure un moment incòmode quan en Damián li va presentar en Gabriel, a qui va revelar un secret important. A causa de la situació amb la María i a les tensions amb l'Andrés, en Raül va estar disposat a deixar la feina i marxar de casa. En Damián va estar decidit a intervenir entre l'Andrés i la María per evitar que el seu fill quedés anul·lat sota l'ombra de la seva dona.

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', després de la insistència de la María, en Raül decideix quedar-se, però necessita l'aprovació de l'Andrés. En Damián, personatge de Nancho Novo, exigeix a l'Andrés que torni a la seva feina a perfumeries De La Reina i recuperi el control de la seva vida. A més, aquest comença a prendre consciència de la vida que ha perdut arran de la caiguda de la María.

En Damián s'assabenta que en Tasio ha explicat que és un De La Reina a en Gabriel, que també coneix la María i l'adverteix sobre els perills de la família. L'Irene alerta el senyor Pedro sobre les preguntes d'en Joaquín i la seva actitud sospitosa. En Chema pretén convèncer en Tasio perquè utilitzi la seva posició i li presenti els De La Reina.