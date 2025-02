Antena 3 dona la sorpresa sobre el futur de la sèrie 'Entre Tierras' de Megan Montaner

'Entre Tierras', sèrie original del prime time d'Antena 3, comptarà amb una segona temporada després de triomfar amb la primera. La ficció, que va arrasar alçant-se com la sèrie més vista de la televisió el 2024, continuarà la seva història en el prime time de la cadena, i també es podrà veure a atresplayer. Es tracta d'una notícia inesperada tenint en compte que cada vegada es renoven menys sèries a Atresmedia.

D'aquesta manera, Megan Montaner tornarà a posar-se en la pell de María, protagonista de 'Entre Tierras'. En aquesta temporada, conformaran part del repartiment principal Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre d'altres.

Produïda per Atresmedia en col·laboració amb Boomerang TV, la segona temporada de 'Entre tierras' tornarà a comptar amb 10 capítols de 50 minuts cadascun. El seu rodatge començarà en les pròximes setmanes en localitzacions d'Almeria i Castella-la Manxa.

| Atresmedia

Montse García i Luis Santamaría són els productors executius de 'Entre Tierras', que estarà dirigida per Humberto Miró i Salvador Garcia Ruiz. Lucía Alonso-Allende i Humberto Miró són els coproductors executius de la sèrie, que compta amb un equip de guió format per Susana López Rubio, Juan Beiro i Joaquin Santamaría, amb Raquel Busca com a analista de Guió. Diego Polo és el director de Producció.

Al capdavant de la direcció de Fotografia hi ha Antonio González. Paco Redondo és el director d'Art. Eva Martínez, Raquel Martínez són les encarregades de Maquillatge, mentre que Gualter Da Sá és el responsable de Vestuari.

Recordem que 'Entre Tierras' es va emetre fa un any a la nit del dijous d'Antena 3,després de la seva estrena mesos abans per als usuaris premium d'atresplayer. La sèrie va arribar amb un molt bon resultat, marcant un 14,5% i gairebé 1,5M d'espectadors en la seva nit d'estrena. A més, també va triomfar internacionalment gràcies al seu pas per Netflix.

Així serà la segona temporada de 'Entre Tierras'

| Atresmedia

Han passat gairebé dues dècades des que María va perdre Manuel i es va quedar sola al càrrec de Nicolás i de Manuela, la filla acabada de néixer que el seu marit no va conèixer. En aquests anys ha aconseguit tirar endavant la terra dels Cervantes gràcies al seu coratge i al de Claudia, la jornalera rebel i filla bastarda de D. Ramón.

María patirà noves pèrdues i haurà de continuar lluitant per evitar que es perdin les terres. Però, sobretot, perquè els seus fills no perdin l'arrelament i es mantinguin units a la família i al seu patrimoni.

Els temps canvien, els camperols migren i la falta de jornalers propicia l'arribada de bracers d'altres zones més pobres. No obstant això, també d'empresaris ambiciosos disposats a explotar-la, sense afecció i sense vincles, invertint en maquinària més que en personal. Per primera vegada en molt de temps María es fixa en algú, però el record de Manuel farà mossa en els seus dubtes; farà l'impossible per evitar l'inevitable.