La confessió de Chechu Salgado dona un gir de 180º al seu paper a 'Valle Salvaje'

Gaspar, personatge de Chechu Salgado, planta la llavor del dubte en Irene. Aquest dimecres 8 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, Victoria va exigir al duc que pagués el seu deute i va acusar el mal aspecte de José Luis. Aquest, a més, va tornar a sorprendre la seva família amb noves notícies sobre el casament. Luisa va compartir amb Adriana la seva desassossec per haver-se sincerat amb Alejo, que amb prou feines va poder contenir la seva ira.

Per la seva banda, Victoria es va presentar davant d'Irene per defensar Matilde. En Domingo va tenir un enfrontament amb la mateixa Victoria, qui va despertar la líbido de l'home. En Domingo li va confessar a Atanasio el motiu del seu profund odi cap al duc. A la casa Petita, Sol es va sincerar amb Bàrbara sobre el frau de la seva contractació. Victoria va encarar Gaspar, disposada a enfrontar-lo a la veritat sobre el que va passar amb Irene.

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar enaudiències marcant el seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a l'octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', impacte de Gaspar quan la seva mare acusa José Luis de l'avortament d'Irene. Alejo arriba a les mans amb Julio, mentre Isabel es disculpa amb Sol i intercedeix per ell davant de Bàrbara. José Luis no cedeix a les súpliques de Mercedes per retardar el casament i Bernardo, molest, ha de frenar Mercedes, disposada a lliurar els seus diners al duc.

Victoria empeny Adriana a felicitar els Gálvez de Aguirre pel casament del duc i aquesta la sorprèn quan, moguda per Domingo, demana el seu acord matrimonial. Gaspar, personatge de Chechu Salgado, planta la llavor del dubte en Irene: no creu que Matilde sigui culpable. El cúmul de tensions passen factura a la salut del duc.