La confessió de Fernando Corral que dona un gir de 180º mai vist a 'Valle Salvaje'

Domingo, personatge de Fernando Corral, li confessa a Atanasio el motiu del seu profund odi cap al duc. Aquest dimarts 7 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, després de trobar-se amb Rafael, Adriana va descobrir qui els va veure besant-se, mentre Isabel es va presentar davant d'Adriana per confessar-li que va matar Evaristo. Mercedes va haver de retre comptes davant de Bernardo per l'anunci del duc. Domingo va aprofitar la desassossec de Bernardo per incitar-lo a evitar el casament.

Matilde va intentar calmar les sospites de Victoria sobre el maltractament que estava patint a mans d'Irene. Alejo, sense saber-ho, va fer sentir culpable a Luisa, que va confessar el seu major secret.

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcant el seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000.Perd quatre dècimes respecte a octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Victoria li exigeix al duc que pagui el seu deute i acusa el mal aspecte de José Luis. Aquest, a més, torna a sorprendre la seva família amb noves notícies sobre el casament. Luisa comparteix amb Adriana la seva desassossec per haver-se sincerat amb Alejo, que amb prou feines pot contenir la seva ira.

Per la seva banda, Victoria es presenta davant d'Irene per defensar Matilde. Domingo té un enfrontament amb la pròpia Victoria, qui desperta la líbido de l'home. Domingo, personatge de Fernando Corral, li confessa a Atanasio el motiu del seu profund odi cap al duc.

A la casa Petita, Sol es sincera amb Bàrbara sobre el frau de la seva contractació. Victoria encararà Gaspar, disposada a enfrontar-lo a la veritat sobre el que va passar amb Irene.