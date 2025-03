La notícia que dona un gir de 180° al futur d'Alain Hernández a 'Sueños de Libertad'

Jesús, personatge d'Alain Hernández, dona una gran notícia a Damián sobre el seu futur. Aquest divendres 14 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', des que es va desvelar el secret, Jesús temia haver perdut la seva filla. Digna va informar els seus fills de l'interès de Julia a conèixer els seus autèntics orígens. Luz va tenir un enfrontament amb Jesús, i per primera vegada li diu tot el que veritablement pensava d'ell.

Va créixer el rebombori a la botiga perquè la decisió de Joaquín de baixar els sous no agrada a les dependentes. Irene va organitzar una trobada entre el seu germà i Górriz, perquè el senyor Pedro pogués augmentar el descontentament del treballador. Marta va necessitar demanar ajuda a Carmen, i Fina es va sentir deixada de banda per tota la situació. Mentre Manuela consolava María, es va assabentar que Andrés estava enamorat d'una altra.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Claudia agraeix a Gaspar l'ajuda que està oferint amb Manuela. A més, Carmen s'adona del que sent Gaspar per la tia de Claudia. Ara que Julia sap que Digna és la seva àvia, la nena s'acosta molt més a ella i a Jesús no li fa cap gràcia.

Després de la revisió mèdica, Luis tem pel seu futur com a perfumista. Després de la seva reunió amb el senyor Pedro, Górriz propaga per la fàbrica un rumor sobre Joaquín. Fina descobreix Gaspar i Manuela amb els quaderns d'escriptura, però el cambrer fa una cosa totalment inesperada per dissimular.

Doña Clara té una exigència amb Pelayo sobre el casament. Gema i Joaquín discuteixen fruit de les tensions que es viuen a la fàbrica. Jesús, personatge d'Alain Hernández, dona una gran notícia a Damián sobre el seu futur respecte a la proposta de Brossard.