Detenen Tutto Durán, concursant de 'GH VIP', per presumpte assetjament sexual a una menor

Tutto Durán, conegut pel seu pas per 'GH VIP' va ser detingut dimarts 1 d'abril a Gran Canària, acusat d'un presumpte delicte d'assetjament sexual a una menor. Després de passar a disposició judicial, el Jutjat de Guàrdia de Las Palmas de Gran Canaria va ordenar la seva llibertat provisional mentre continua la investigació del cas.

D'acord amb la informació del Tribunal Superior de Justícia de Canàries, s'ha imposat a l'artista "una ordre d'allunyament de la presumpta víctima i l'obligació de comparèixer a la seu judicial dues vegades al mes". Les investigacions se centren en una possible interacció del cantant amb una menor amb la intenció de mantenir relacions sexuals.

El cantant, que va participar a 'GH VIP' el 2017, va ser detingut aquest mateix dimarts i, l'endemà, dimecres 2 d'abril, va ser presentat davant el jutge. Durant la seva compareixença, Tutto Durán va decidir acollir-se al seu dret a no declarar.

| Mediaset

La Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional ha assumit la investigació del cas. Segons les autoritats, els fets que s'investiguen podrien estar relacionats amb el "grooming", una pràctica delictiva en què un adult estableix contacte amb un menor a través de xarxes socials per guanyar-se la seva confiança i obtenir fins de caràcter sexual.

Tutto Durán, el nom real del qual és Augusto José Durán, és un cantant i compositor originari de Las Palmas de Gran Canaria. El seu salt a la fama va arribar el 2017 amb la seva participació al reality 'Gran Hermano VIP 5', cosa que li va permetre donar-se a conèixer entre el públic. Abans del seu pas per televisió, ja havia iniciat la seva carrera en la música, aconseguint poca repercussió amb els seus temes d'estil pop i urbà.

Després de conèixer-se la seva posada en llibertat provisional, l'artista ha volgut pronunciar-se sobre la situació. "No estic detingut, estic a l'estudi treballant", va afirmar Tutto Durán en una gravació. A més, va expressar la seva disposició a col·laborar amb les autoritats: "Voluntàriament he anat a la Policia a entregar el meu mòbil perquè vegin tot el que hi ha en ell".

Així mateix, Tutto Durán ha volgut aclarir certs aspectes sobre l'acusació: "No estic denunciat per res físic, per tocar ningú". Tot i confiar que "tot s'aclarirà", va lamentar que "el dany ja està fet".