La reacció d'Isa Pantoja en exhibir a 'Vamos a ver' el darrer menyspreu de la seva mare

Isa Pantoja va tenir una jornada difícil a 'Vamos a ver', on va haver d'enfrontar-se a veure imatges de la seva mare,Isabel Pantoja, durant el seu recent concert de Nadal. En l'esdeveniment, la tonadillera va dedicar missatges especials a la seva mare difunta el 2021, a la seva neboda Anabel Pantoja i al seu nadó. Uns gestos que van generar una reacció molt sincera en Isa Pantoja.

En ser qüestionada sobre si trobava tant a faltar la seva mare com Isabel Pantoja a la seva, Isa Pantoja no va ocultar la seva incomoditat. "No havia vist això d'un petó a les mares, però és que se li oblida que ella és mare. Em costa, és que tampoc faig un esforç per entendre-ho", va respondre visiblement alterada.

El tema es va complicar encara més quan se li va preguntar a 'Vamos a ver' pel record que Isabel Pantoja va fer de la seva àvia. Isa Pantoja, entre reflexions, va assenyalar que la seva mare viu en la seva "bombolla" i que no li correspon analitzar aquesta "realitat". "Quan envia un missatge a l'Anabel i a la seva filla tampoc pensa si ens pot fer mal o molestar, perquè també té altres néts", va opinar, reconeixent que aquests gestos li "fot i fa mal". "I em callaré", va afegir amb rotunditat.

| Mediaset

Kike Calleja va intervenir mencionant que, fins i tot quan Isa Pantoja estava embarassada, Isabel Pantoja "ni et va felicitar ni es va preocupar per tu". Unes paraules que van fer que la jove respongués taxativament: "És que em bull la sang". Tot i això, Isa Pantoja va reconèixer que no trobava a faltar la seva mare: "No la trobo a faltar".

A més, va explicar com se sent respecte als vídeos que li arriben del concert de la seva mare a IFEMA. "Fa ràbia a més que estiguis intentant passar pàgina, i estant a l'altra punta vegis aquests vídeos", va confessar Isa Pantoja, afegint que, podent ignorar-los, la situació no li permet fer-ho.

Isa Pantoja també va reflexionar sobre les dedicatòries d'Isabel Pantoja, suggerint que aquestes semblen estar destinades a "fer mal". Per a ella, el dolor és més intens al considerar que un fill és "el que més s'estima a la vida". "Un fill és el que més s'estima a la vida i no sabeu el que se sent", va manifestar.

A més, va afegir que sent "enveja sana" per les paraules cap a l'Anabel, dient que "cal viure-ho" per entendre el que significa. Isa Pantoja va finalitzar la seva intervenció amb una contundent afirmació sobre el que sent: "Com fa mal dir un petó per a ella... Cal viure-ho, no és normal, de veritat".