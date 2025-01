Qui és Pablo González Batista, presentador de 'Caiga quién Caiga' a Telecinco?

Fa 15 anys que el mític 'Caiga quien caiga' s'emetia per última vegada. En aquell moment, encapçalat per Manel Fuentes i Juanra Bonet, s'acomiadava com un d'aquells programes amb un segell d'identitat impossibles d'oblidar. Aquesta idea del reporter amb ulleres de sol i vestit negre torna en aquesta edició, que tindrà per primera vegada un cartell de presentadors mixt.

Lorena Castell, Santi Millán i Pablo González Batista han estat els escollits per liderar aquesta nova etapa del programa a Telecinco. Etapa que s'estrena aquesta nit a Telecinco, ocupant la franja del prime time i relegant el debat de 'GH DÚO' al late night. Tot i que Lorena Castell i Santi Millán són cares més que reconegudes, per a molts aquest serà el seu primer encontre amb Pablo González Batista. Però, qui és realment aquest presentador de 'Caiga quien caiga?

| Mediaset

Encara que compta amb una gran carrera en el món audiovisual (ha estat presentador, locutor o guionista), el nom de Pablo González Batista no és tan reconegut com el dels seus companys. El jove madrileny, graduat en Ciències de la Informació, va començar la seva carrera com molts ho fan en el mitjà: com a becari.

Després de passar un temps com a becari a Ràdio Nacional d'Espanya, Pablo González Batista es va buscar un lloc com a guionista i locutor en diferents programes de Ràdio 1 i Ràdio 3. Més endavant, amb més experiència a les seves espatlles, també va col·laborar en programes com 'Cachitos', 'Gente despierta' o 'Días de tele', juntament amb Julia Otero.

No obstant això, el seu gran salt a la televisió va sorgir a Telecinco, amb el programa 'La última noche'. En aquest programa, que buscava ocupar el lloc que deixava la cancel·lació de 'Sálvame Deluxe', el canari provava sort com a presentador juntament amb Sandra Barneda.

| Mediaset

Mentre la veterana de 'La isla de las tentaciones' assumia el rol central com a presentadora, Pablo González Batista s'encarregava d'aportar-li la clau d'humor al programa. Ni la sort ni les audiències van acompanyar l'estrena del programa, que va sercancel·lat als dos mesos de la seva estrena.

Uns mesos més tard, Telecinco li tornava a atorgar una nova oportunitat. Pablo González Batista es posava al capdavant de 'Todo es mentira' i substituïa Risto Mejide durant les seves vacances d'estiu. "Probablement em recordin d'altres programes d'aquesta cadena. Com 'La última noche' i cap més", bromejava el periodista en el seu primer dia ocupant el lloc.

Ara, la cadena li ha brindat una nova oportunitat d'or per lluir-se. Acompanyat dels seus copresentadors i col·laboradors de luxe (entre els quals trobem a Carles Tamayo, Paula Púa, Dani Fez o Irene Junquera), el nou 'Caiga quien caiga' buscarà rememorar el mític programa i analitzar, en clau humorística, l'actualitat política del nostre país.