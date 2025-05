Belén Rueda es confessa a 'Espejo público' davant l'ictus que va viure

Belén Rueda ha visitat 'Espejo Público', concretament la secció 'Más Espejo', per promocionar l'estrena en prime time d'Eva & Nicole. La sèrie, que protagonitza juntament amb Hiba Abouk, narra la història de dues dones de l'alta societat marbellina que, després d'haver estat amigues en el passat, es converteixen en enemigues. El motiu: l'amor pel mateix home, que va acabar separant els seus camins. Ara, una d'elles torna amb set de venjança.

L'actriu ha compartit amb molta il·lusió aquest nou projecte i fins i tot ha declarat que va arribar a viure alguna de les situacions o visitar espais que es recreen a la sèrie. Recordem que l'artista encarna a Nicole, una de les dones més poderoses de la ciutat, propietària de la nit marbellina i de la discoteca de moda.

Belén Rueda també s'ha sincerat sobre el problema de salut que va travessar. La revelació va sorgir arran d'una pregunta de Gema López, qui va esmentar que l'assumpte es va conèixer temps després, ja que l'actriu i el seu entorn van preferir mantenir-lo en silenci per evitar generar compassió. Belén va aclarir que el que va patir va ser un ictus transitori del qual ja està completament recuperada, assegurant fins i tot que es troba "millor que abans".

| Atresmedia

A més, va confessar que, després d'aquest episodi, li va ser detectat un aneurisma que va requerir una intervenció, derivada del primer diagnòstic. No obstant això, aquest contratemps no ha afectat el seu estil de vida. Fidel a la seva passió pel submarinisme, l'actriu continua practicant busseig amb total normalitat.

Arran d'aquesta experiència, Belén Rueda va aprofitar per subratllar alguns aspectes importants relacionats amb l'ictus que va patir. Entre ells, va esmentar un factor que, segons els metges, podria haver disminuït la gravetat de l'episodi, i fins i tot haver estat determinant per salvar-li la vida. A més, va destacar que aquest tipus d'accidents cerebrovasculars són més comuns en dones que en homes, i va remarcar la importància de saber com actuar davant una situació així.

"Jo estava en aquell moment una mica malament, tenia ganes de vomitar, estava marejada...", explicava Belén, que es trobava amb la seva germana en el moment en què es va manifestar la patologia. Ella va ser qui va parlar amb els serveis d'emergència, que li van donar unes senzilles indicacions perquè Belén les seguís: en primer lloc somriure, seguidament inflar d'aire la boca i per últim tancar els ulls i tocar-se la punta del nas amb la polpa del dit índex de cada mà, de forma alterna.