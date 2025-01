La preocupació de Natalia Sánchez per una desaparició a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, transmet a Andrés la seva gran preocupació per la desaparició de Víctor. Aquest dijous 30 de gener, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'Atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Begoña sospità i continuà fent preguntes sobre la desaparició de Víctor. María seguí les instruccions de Jesús per mantenir el secret i aparentar normalitat. Tot i això, la Guàrdia Civil es presentà a la casa dels De La Reina fent preguntes pel seu parador.

Digna féu una important confessió als seus fills sobre la seva relació amb el senyor Pedro. Els rumors sobre l'orientació sexual de Marta es propagaren per la fàbrica, i arribaren a oïdes de el senyor Pedro.

Begoña i Luis es mostraren molt preocupats per l'estat anímic de Luz que es plantejà deixar la medicina després de l'incident de Margarita. Carmen reconegué que encara culpa Marta pel tret que rebé Tasio. La De La Reina, per la seva banda, la féu responsable de l'obertura d'una nova botiga.

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segonasèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicta cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', els De la Reina es posen d'acord en quina versió dels fets contar tots durant l'interrogatori de la guàrdia civil. María fa una important confessió a Andrés. Els Merino informen Digna que la construcció del balneari es posposarà.

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, transmet a Andrés la seva gran preocupació per la desaparició de Víctor. Gema, preocupada pel parador de Víctor, creu que pot haver comès una bogeria. Tasio intenta convèncer Marta perquè no enviï lluny Carmen.

Luis, impotent davant el dol que travessa Luz, demana ajuda a Begoña. Se'n va Leonor just quan començava a fer bones amistats amb Claudia. La repercussió dels rumors sobre la vida privada de Marta comença a descontrolar-se.