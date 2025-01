laSexta sorprèn amb la seva aposta per a la nit de dilluns amb Cristiano Ronaldo

Bombazo per a molts amants del futbol el que ha anunciat aquesta setmana laSexta. La cadena emetrà aquest dilluns, 3 de febrer, en ple prime time la entrevista a un dels millors jugadors del món, Cristiano Ronaldo. Es tracta del programa 'Los amigos de Edu', un format original d'Atresplayer, però que ara fa el salt a la petita pantalla.

La cadena d'Atresmedia emetrà en exclusiva una entrevista molt esperada ja que el futbolista no és assidu a concedir-les. El programa competirà en horari de màxima audiència amb 'La isla de las Tentaciones' a Telecinco i amb 'Bake off: Famosos al forn' a La 1.

L'exjugador del Real Madrid conversarà amb Edu Aguirre sobre la seva vida a Riad i sobre aquells moments clau que han marcat la seva carrera esportiva. Així, aquest programa de la plataforma de pagament d'Atresmedia saltarà en obert per a tots els públics. Seguidament, 'El Chiringuito de Jugones' analitzarà amb Josep Pedrerol cada titular.

| Atresmedia

El format té l'objectiu de mostrar la cara més dura del dia a dia dels atletes que, malgrat les seves dificultats, continuen competint. Ja han visitat el programa esportistes com Javier Martí, Desireé Vila, Cisco García o Gerard Descarrega.

En aquest episodi, Edu Aguirre viatja fins a Riad per aconseguir l'entrevista més sincera del davanter. Dos personatges públics que, a part de ser cadascun periodista i futbolista, comparteixen una gran amistat des de fa 9 anys. Per això, Cristiano Ronaldo "parlarà amb el cor obert".

I ja ha avisat en el avançament que ha publicat la cadena: "Em ve de gust donar-te una entrevista perquè ets part de la meva família. Jo dono entrevistes a qui vulgui". Alguns temes que abordaran seran la seva retirada, el motiu de la seva sortida del Real Madrid i la seva opinió sobre noms propis de l'actualitat madridista com Mbappé i Florentino Pérez.

Amb aquesta emissió, Atresmedia intentarà captar espectadors amb la intenció de subscriure's a la seva plataforma de pagament. No és la primera vegada que succeeix això, ja que ho ha fet abans amb sèries com 'Un nuevo amanecer', protagonitzada per Yolanda Ramos, o Nacho o Deudas. Així, el futbolista de l'Al-Nassr d'Aràbia Saudita es confessarà a laSexta el pròxim dilluns.