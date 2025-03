Arturo Sancho rep la pitjor notícia sobre l'embaràs d'Ana Garcés a 'La Promesa'

Manuel, personatge d'Arturo Sancho a 'La Promesa', ha rebut la pitjor de les notícies sobre l'embaràs de Jana. Algú ha disparat a la protagonista de la sèrie, per la qual cosa el seu marit no se separa del costat de la seva estimada, procurant que tingui les millors atencions. No obstant això, només l'arribada del doctor Gamarra ha determinat la gravetat: si Jana sobreviurà i si el seu nadó ho farà amb ella.

"El tret no és mortal", ha dit el doctor de 'La Promesa' a Manuel, personatge d'Arturo Sancho. "La bala no li ha afectat cap òrgan vital, va entrar per una part del costat i va sortir per l'altra", afegia, amb possibles bones notícies sobre Jana.

"L'estat de Jana és d'extrema gravetat i hi ha moltes possibilitats que no superi les pròximes 24 o 48 hores. La ferida està cuidada, neutralitzada i, per tant, taponada, he fet tot el que estava a les meves mans", explicava el metge.

| RTVE

D'aquesta manera, el futur de Jana es decidirà en les pròximes hores: "Ara només podem esperar i confiar que les ganes de viure de Jana facin el miracle. En medicina tot és possible, confiem que Jana sigui prou forta perquè pugui resistir aquestes primeres hores, que són de vital importància".

No obstant això, el doctor Gamarra ha trencat a Manuel, personatge d'Arturo Sancho, amb notícies sobre l'embaràs de Jana: "Males notícies, no he pogut percebre el batec del nadó. Encara que no és definitiu, em temo que no hagi sobreviscut".

Més enllà de l'estat de salut de Jana, també han arrencat les investigacions del sergent Burdina, que acudeix a palau per descobrir el culpable. L'única pista amb la qual compten per esclarir-ho tot és amb la de la possible arma: la que guarda Alonso al seu despatx, però ha desaparegut i ningú la troba. Això en principi, ja que Manuel guarda en el seu poder una prova que pot ser definitiva per trobar el culpable.

Recordem que 'La Promesa' saltarà al prime time de La 1 el pròxim dimecres 19 de març amb un capítol especial. Previsiblement serà durant aquesta emissió quan es resolgui el futur de Jana, personatge d'Ana Garcés. De fet, aquell mateix dia, La 1 emetrà tres capítols de 'La Promesa', dos a la tarda i l'especial en prime time.