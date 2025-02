Què és 'La Red', la nova sèrie documental d'investigació que estrena laSexta?

laSexta estrena el dimecres 5 de febrer en prime time 'La Red'. És una sèrie documental de sis episodis que s'endinsa de ple en les amenaces i delictes que es troben en l'àmbit digital. Desvela com aquests són combatuts per una unitat policial especialitzada, la Unitat Central de Ciberdelinqüència (UCC).

D'aquesta manera, i prenent com a base casos i personatges reals investigats per la UCC, 'La Red' mostrarà com s'afronta un nou tipus de delinqüència que es mou en l'entorn digital. Aquesta, a mesura que ha anat cobrant més importància, ha anat augmentant de forma exponencial la seva activitat. Juntament amb això, el programa alertarà el ciutadà sobre els riscos que pot trobar en el món digital, on s'enfronta a tot tipus de delictes com extorsió, pedofília, estafes, robatoris...

A més, es tracta de la primera vegada que la UCC obre les seves portes a un equip de rodatge. 'La Red' permetrà conèixer els seus mètodes contra la cibercriminalitat.

D'aquesta manera, a través de capítols amb una durada de 50 minuts, 'La Red' exposarà casos concrets de ciberdelictes. Les trames seran introduïdes per agents de la UCC que van participar en els processos d'investigació de cadascuna d'elles. Serviran com a fil conductor, mostrant, a més, l'impacte personal o familiar que els va suposar.

Igualment, permetran observar les diferents tipologies de delictes i les tècniques que s'empren per a la seva detecció. I és que una part important de 'La Red' servirà per mostrar com es combat aquest crim digital a través de reunions de membres de la UCC. Seran investigacions individuals i tècniques com el 'ciberpatrullatge'.

Així mateix, 'La Red' comptarà amb periodistes especialitzats que col·laboraran aportant els seus coneixements i percepcions de les investigacions. També hi haurà presència de víctimes afectades per aquest tipus de delictes ocorreguts en l'àmbit digital, exposant les seves pròpies experiències, les pors que els van generar i les raons per les quals es van veure obligats a denunciar-los.

Juntament amb això, els capítols es recolzaran en un ampli desplegament gràfic elaborat amb imatges d'arxiu i recreacions de cadascun dels casos. Cada un dels capítols compta amb tres investigacions diferents: un cas principal i dos secundaris.