Adéu a Begoña Maestre de 'La Moderna': el seu tràgic final dona un gir de 180º a la sèrie

Les emocions estan a flor de pell en els últims episodis de 'La Moderna'. Aquesta setmana, un dels moments més impactants ha estat la sortida de doña Lázara, interpretada per Begoña Maestre. Aquest personatge, que des de la seva arribada a la sèrie es va convertir en un dels més controvertits, s'acomiada de manera tràgica, deixant darrere seu un llegat d'intrigues, ambicions i un desenllaç que va commocionar els espectadors.

Des de la seva primera aparició, doña Lázara va destacar pel seu caràcter fred, calculador i la seva habilitat per manipular aquells que l'envoltaven en el seu afany per escalar posicions dins del saló de te. La seva relació amb don Fermín, marcada per l'interès i la passió, va ser una de les trames més comentades de 'La Moderna'. No obstant això, darrere d'aquesta façana de dona inquebrantable, s'amagava un personatge ple de matisos.

Encara que molts la van considerar una vilana, les últimes setmanes van mostrar una cara més humana de Lázara. De fet, va arribar a revelar que el seu amor per don Fermín era genuí i que, malgrat els seus errors, també buscava redimir-se.

| RTVE

No obstant això, la seva ambició la va portar massa lluny. La seva aliança amb Emiliano Pedraza, un home sense escrúpols, va marcar el principi del seu final. La relació entre ambdós es va tornar insostenible quan Emiliano va començar a dominar-la i, finalment, a trair-la.

En un intent desesperat per escapar de les seves urpes i sabotejar tots els seus plans, doña Lázara va lluitar fins a l'últim moment, però el seu adversari va demostrar ser més astut. El seu assassinat no només va tancar la seva història a 'La Moderna', sinó que va deixar obertes noves incògnites sobre el futur dels personatges que l'envoltaven.

L'impacte de la seva mort s'estén més enllà del narratiu. Don Fermín, qui havia estat la seva parella, ara enfronta un doble desafiament: superar la pèrdua de doña Lázara i lidiar amb les investigacions que la senyalen com l'autora de l'assassinat de César Morel. Aquest gir afegeix un nou nivell de tensió a la sèrie, que es troba en la seva recta final.