Antena 3 posa data d'estrena a 'Honor' després d'un any i mig a atresplayer

'Honor', sèrie original d'Atresmedia, arribarà al prime time d'Antena 3 el pròxim dijous 9 de gener. La ficció, que ja està disponible per als usuaris premium d'atresplayer, arriba després de més d'un any i mig. És l'adaptació de l'exitosa sèrie israeliana 'Kvodo' que va assolir una gran popularitat gràcies a 'Your Honor, versió estatunidenca protagonitzada per Bryan Cranston.

'Honor', que compta amb 8 capítols de 50 minuts de durada, proposa un thriller emocional, criminal i jurídic. Aborda el dilema moral d'un reputat jutge que haurà de decidir què està disposat a fer per salvar el seu fill després de protagonitzar un atropellament mortal que li pot arruïnar la vida.

Protagonitzada per Darío Grandinetti, el repartiment de 'Honor' es completa amb Paco Márquez, María Morales, Mercedes León, José Luis García-Perez i Mara Guil. Així com Emilio Palacios, Amin Hamada, Joaquín Núñez, Cecilia Gómez, José Ramón Serra, Carmen Daza, Victoria Mora, Patricia Ross i Ana Peregrina, entre d'altres.

| Atresmedia

Aquesta nova ficció d'Atresmedia TV compta amb la col·laboració dels Ajuntaments de Sevilla i Cadis i les Film Commision d'ambdues ciutats.

Així és la trama de 'Honor' d'Antena 3

Martín Romero és un jutge íntegre i reputat la vida del qual canvia completament quan el seu propi fill Àlex comet un atropellament mortal i fuig. La víctima és membre d'una família de la màfia. Romero és conscient que, si transcendeix la culpabilitat d'Àlex, serà condemnat d'una manera o altra.

Començarà llavors un arriscat pla per protegir-lo, que posarà a prova totes les seves conviccions morals i professionals per tal de salvar el seu fill.

'Honor' és una producció d'Atresmedia TV en col·laboració amb Portocabo. Montse García i Alfonso Blanco són els productors executius d'aquesta ficció del segell Series Atresmedia. Lucía Alonso-Allende és co-productora executiva. 'Honor' està dirigida per Luis Prieto i Chiqui Carabante. Onil Ganguly és el director de Producció, mentre que María Rodrigo és l'encarregada del Càsting.