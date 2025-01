Sonsoles Ónega ja té data d'estrena per al seu nou projecte a Antena 3

Antena 3 estrenarà el pròxim dimecres 8 de gener un nou especial de 'Lo tenemos que hablar' amb Sonsoles Ónega. Es tracta de '¿El "milagro" contra la obesidad?', que donarà respostes a les preguntes, dubtes i incògnites sobre les injeccions per aprimar-se. Qui pot utilitzar aquests medicaments?, quant dura el tractament?, tenen efectes secundaris?, què passa quan es deixen?, hi ha efecte rebot i recuperació de quilos?, han de ser finançats per la Sanitat pública?

'¿El "milagro" contra la obesidad?' abordarà a Antena 3 un dels assumptes que més enrenou han generat des de l'arribada a Espanya dels nous fàrmacs indicats a persones amb excés de pes. Injeccions setmanals que prometen pèrdues de fins a vint quilos en uns mesos. S'han convertit en una esperança per a milions de persones amb obesitat i sobrepès, però darrere d'aquesta promesa encara hi ha moltes incògnites.

Sonsoles Ónega conduirà el programa en plató, envoltada per homes i dones que han viscut o es troben vivint aquesta experiència sota prescripció mèdica. Alhora, estaran acompanyats per metges, psicòlegs i experts en salut. El programa debatrà i respondrà a la pregunta clau que es fan nombroses persones: aquestes injeccions són una solució definitiva contra l'obesitat o una eina posada de moda per les xarxes socials?

| Atresmedia

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la prevalença mundial de l'obesitat pràcticament s'ha triplicat en els últims 50 anys, convertint-se en l'epidèmia del nostre temps. Només a Espanya, un 60% de la població pateix excés de pes. Està vinculat a l'augment de malalties associades com la diabetis tipus 2, les dolències coronàries i certs tipus de càncer.

Es tracta d'un problema que s'agreuja entre la població infantil i adolescent. Repercuteix, a més, en un sistema de salut que necessita desenvolupar mesures i estratègies per combatre l'obesitat.

Davant d'aquesta situació, es troben una sèrie de medicaments dissenyats de forma inicial per tractar la diabetis. No obstant això, han demostrat, sota prescripció mèdica, la seva eficàcia en la pèrdua de pes. Això ha captat l'atenció de professionals de la salut i dels afectats pel sobrepès i l'obesitat, propiciant, fins i tot, problemes de subministrament per la seva popularització i ús inadequat.