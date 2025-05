Llista de temes de la temporada de 'Anatomia de...' de Mamen Mendizábal a laSexta

laSexta estrena aquest 11 de maig la tercera temporada de 'Anatomia de...', amb Mamen Mendizábal. El format cada diumenge intentarà que l'espectador es pregunti per allò que de veritat va succeir en històries que ens van intrigar i que tots coneixem. 'Anatomia de...' torna a laSexta amb històries i personatges dels més populars i que connectaran l'espectador amb el moment en què van succeir, omplint titulars i atraient l'atenció dels mitjans.

Mamen Mendizábal continuarà combinant a 'Anatomia de...' les entrevistes amb els protagonistes amb imatges inèdites rescatades dels arxius i minucioses reconstruccions amb l'objecte de reviure les històries setmanals amb la tensió d'un thriller.

Aquesta tercera temporada arrenca desvelant, minut a minut, a través de les càmeres de seguretat de l'habitatge del productor televisiu Josep María Mainat, el pla de la seva exdona per acabar amb la seva vida. A més, comptarà amb una entrevista en exclusiva al mateix Mainat.

Al llarg de la temporada, Mamen Mendizábal analitzarà a 'Anatomia de...' la broma del Chikilicuatre. Com el que va començar sent una broma en un programa d'Andreu Buenafuente va acabar amb Rodolfo Chikilicuatre representant Espanya a Eurovisió.

Un altre episodi estarà dedicat a com Miguel Bosé va ser durant anys víctima de rumors sobre la seva sexualitat i la seva salut, fins a l'extrem que una cadena de ràdio va arribar a anunciar el 1992 que havia mort a causa de la SIDA. Mamen Mendizábal també repassarà com el José María Ruiz-Mateos va passar de ser un dels empresaris més rics d'Espanya a liderar una guerrilla i muntar un circ permanent al voltant del matrimoni Boyer/Preysler.

El partit més recordat de la Selecció espanyola, la famosa golejada del 12-1 contra Malta, va quedar envoltat en sospites de tongo i dopatge que sobreviuen encara 40 anys després, com es podrà veure en un altre dels capítols. 'Anatomia de...' també tractarà la història de l'Ecce Homo de Borja, la d'un desastre convertit en un dels majors fenòmens virals.

Com el torero Jesulín de Ubrique va buscar passar a la història tancant-se en una plaça amb set toros i un públic exclusivament femení també mereixerà l'atenció de 'Anatomia de...'. El concert de Marta Sánchez al Golf, mostrant com el Govern de l'època va intentar que el desplegament espanyol en aquesta guerra no ho semblés portant la cantant a entretenir les tropes, serà un altre dels temes abordats a través del diari d'un viatge en què l'artista va emular Marilyn Monroe.