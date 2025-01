Alejandra Rubio torna a 'Vamos a ver' amb una confessió sobre la seva estrena com a mare

L'esperat retorn d'Alejandra Rubio a 'Vamos a ver' ha tingut lloc aquest dimarts 21 de gener. La col·laboradora, que forma part del club social del magazín des de setembre, va tornar a la pantalla després de convertir-se en mare per primera vegada. Va ser el passat 5 de desembre quan va donar a llum al seu petit Carlo mitjançant un part programat.

Verónica Dulanto va ser la primera a donar-li una càlida benvinguda: "Recuperació meteòrica, el teu és envejable. Com si no haguessis parit, filla meva". Així mateix, Joaquín Prat no va trigar a interessar-se per la seva nova vida com a mare: "Com és la vostra nova vida de pares? El nen dorm bé?". Alejandra Rubio, amb naturalitat, va respondre: "Depèn del dia, és un nadó, Joaquín".

El presentador de 'Vamos a ver' va continuar amb les seves preguntes, encara que va confessar cert recel: "Em fa molt de recel fer-te aquesta pregunta, però: pit o biberó?". Davant d'això, Alejandra Rubio va respondre entre rialles: "Ui, he de contestar això? Que dolents sou. Li estic donant biberó per una sèrie de circumstàncies".

| Mediaset

"Té moltes cares del meu sogre i del meu pare també", va confessar sobre la semblança física del nen. A més, també va parlar de l'organització a casa: "Sóc molt pesada perquè ho vull fer tot jo, però Carlo es lleva igual. Ell es queda al meu costat i em dona suport moral". Malgrat la seva tossuderia per supervisar-ho tot, també va contestar amb humor: "Ell diu que estic en mode espia, però no tinc cap raó. Perquè ell sap fer-ho tot molt millor que jo".

Quant al paper de les àvies del petit, Terelu Campos i Mar Flores, Alejandra Rubio va compartir com van gestionar les visites familiars després del naixement. "La decisió que vam prendre nosaltres és que només hi anirien a veure'l els avis i ja està. La meva mare hi era tots els dies i Mar Flores escriu sempre i l'hem vista un munt de vegades, una altra cosa és que vosaltres no us n'assabenteu. Jo he fet molt perquè la premsa no ens enxampi", explicava.

Davant d'aquestes paraules, Sandra Aladro va intervenir directament a 'Vamos a ver': "Tampoc passa res si et fan unes fotos anant a veure la teva sogra, no hi ha gravetat". No obstant això, Alejandra Rubio va defensar la seva postura: "Ja bé, no em ve de gust, ja me les faran. No em trobava bé, acabada d'operar...".