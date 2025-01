Antonio Rossi frena Alessandro Lecquio pel que arriba a insinuar d'Isabel Pantoja

Enmig de la difícil situació que afronta Anabel Pantoja per l'hospitalització de la seva filla Alma, els comentaris d'Alessandro Lecquio a 'Vamos a ver' van encendre un tens debat al plató. L'equip de col·laboradors va oferir detalls sobre l'estat de la petita, que es manté estable després de dies d'incertesa. No obstant això, el focus es va desviar cap a la presència d'Isabel Pantoja a Gran Canària, on ha estat donant suport a la seva neboda.

Antonio Rossi va actualitzar la informació sobre la salut de la petita Alma: "Totes les hores són crucials i avui les circumstàncies no són les mateixes que divendres. Ara està tot més controlat per dir-ho d'alguna manera".

En aquest context, Pepe del Real va ampliar detalls sobre l'entorn d'Anabel Pantoja: "Em diu gent de l'entorn d'Anabel i em diuen que no tenen llogat un hotel". Va afegir, a més, que "com bé deia Joaquín Prat, estan tot el dia a l'hospital. Una persona molt propera els ha deixat una furgoneta per poder-se rentar diàriament i canviar-se".

| Mediaset

Va ser llavors quan Alessandro Lecquio va llançar una pregunta que va generar incomoditat a l'estudi: "Tu, que ho saps pràcticament tot. El viatge i les despeses de l'estada d'Isabel Pantoja a Gran Canària, ¿les paga ella de la seva butxaca o també van a càrrec del mecenes?", va preguntar el col·laborador.

"Però ¿aporta alguna cosa aquesta informació?", li va recriminar Antonio Rossi de manera taxativa. No obstant això, Alessandro Lecquio va justificar el seu comentari: "A mi m'interessa, és una persona de la qual hem parlat dels seus comptes moltes vegades. No deixa de ser una despesa. Em sembla aquesta pregunta pertinent".

Amb fermesa, Antonio Rossi va tancar el tema: "Ella té diners per pagar-se l'avió, l'allotjament i els àpats". No obstant això, Kike Calleja va afegir que Isabel Pantoja "s'està allotjant en un hotel de 5 estrelles a sis quilòmetres d'on és l'hospital, per estar a prop". Encara que el col·laborador de 'Vamos a ver' va intentar donar per tancat el debat, Verónica Dulanto va intervenir per posar punt final a la discussió: "Si és procedent o no, ja respondrà Antonio Rossi sobre aquest tema".