Ana Pastor aconsegueix l'entrevista més buscada: Richard Gere seu a 'El Objetivo'

laSexta ofereix una nova edició especial de 'El Objetivo'. Aquest diumenge 4 de maig, a partir de les 21:30 hores, Ana Pastor entrevista en exclusiva l'actor Richard Gere a bord del vaixell Open Arms a Badalona. L'últim especial de 'El Objetivo', emès el passat diumenge 27 d'abril després de l'especial pels 6 mesos de la DANA va marcar un 5,3% i 570.000 seguidors a laSexta.

D'aquesta manera, el famós intèrpret Richard Gere, conegut per pel·lícules com "Pretty Woman" o "Chicago" conversarà amb Ana Pastor. Parlarà sobre la seva nova vida a Espanya, la presidència de Trump, la guerra a Gaza, la immigració, la seva carrera, Espanya, la seva família i els compromisos socials en què s'ha involucrat en els últims anys. A més, a la conversa se suma per primera vegada a la televisió a Espanya la seva dona, l'espanyola Alejandra Silva.

Per tant, 'El Objetivo' continua sumant nous noms a la seva llista de grans convidats. En els últims anys han passat dirigents polítics d'Espanya, però també d'altres països com Zelenski o Lula da Silva. Així com figures molt conegudes d'altres àmbits com Rafa Nadal, Kylian Mbappé, Ferran Adrià o la jove premi Nobel de la Pau, Malala.

| Atresmedia

D'aquesta manera, 'El Objetivo' ocupa el prime time del diumenge de laSexta abans de l'estrena l'11 de maig de la tercera temporada de 'Anatomía de...' amb Mamen Mendizábal. El format cada setmana intentarà que l'espectador es pregunti per allò que de veritat va succeir en històries que ens van intrigar i que tots coneixem. En aquesta tercera temporada la primera entrega desvelarà, minut a minut, a través de les càmeres de seguretat de l'habitatge de Josep María Mainat, el pla de la seva exdona per acabar amb la seva vida.

Al llarg de la temporada, el programa comptarà amb els testimonis de persones com Iñaki Gabilondo, Mercedes Milà, Irma Soriano, Manuel Campo Vidal, Silvia Abril i els exfutbolistes Camacho, Señor i Carrasco, que parlaran sobre els casos que es presentaran en els diferents episodis. Arrencant amb el cas Mainat, aquesta temporada hi haurà episodis que aniran des de l'enfrontament entre Ruiz Mateos i Miguel Boyer a com es va gestar l'actuació de Marta Sánchez a la Guerra del Golf.