Chechu Salgado pren mesures urgents després de l'últim que ha passat a 'Valle Salvaje'

Gaspar, personatge de Chechu Salgado, xantatgeja Alejo perquè li garanteixi un lloc a la taula. Aquest dimecres 5 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Leonardo es va endur una sorpresa per la visita de Sebastián i va canviar la seva actitud amb Bàrbara, que va defensar Sol davant Victoria. Al seu torn, Bernardo va donar per acabada la seva relació amb Mercedes i Matilde li va explicar a Luisa la infidelitat de Gaspar, que va perdre la paciència amb ella pel nadó. Paral·lelament, Rafael va posar Adriana a treballar.

Per la seva banda, Julio va dissimular les seves pors davant la seva esposa mentre que Atanasio va aconseguir un nou acostament amb Matilde. A més, Gaspar va xantatgejar Alejo, mentre Victoria va amenaçar el duc: si no complia la seva paraula, ho explicaria tot. I Rafael es va mostrar decidit a sincerar-se amb Julio i Adriana va confessar el seu engany: les propietats de la seva família ara estaven a les seves mans.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Rafael se sent decebut davant la traïció d'Adriana. Per la seva banda, Leonardo justifica davant Bàrbara el seu canvi d'actitud per culpa de Sebastián, qui intenta indagar sobre la vida que porta el jove a 'Valle Salvaje'. Paral·lelament, Isabel presencia l'obsessió de Matilde amb el nadó que, preocupada per la salut d'Evaristo, li planteja a Luisa recórrer a una curandera.

Ofès per no estar convidat al sopar homenatge a Sebastián, Gaspar, personatge de Chechu Salgado, xantatgeja Alejo perquè li garanteixi un lloc a la taula. Finalment, Victoria adverteix Adriana sobre les conseqüències d'assumir responsabilitats a la finca. A més, Julio busca alternatives econòmiques per evitar que el seu pare vengui propietats dels Salcedo. I Mercedes espia una tensa conversa entre Leonardo i Sebastián, mentre la relació entre Rafael i Adriana sembla arribar a la seva fi.