'Al cielo con ella' de Henar Álvarez té data per al seu salt a La 2 i canvia de dia

'Al cielo con ella' d'Henar Álvarez s'emetrà setmanalment en el prime time de La 2 a partir d'aquest dissabte 8 de març. El programa arriba en obert amb un especial pel Dia de la Dona en el qual reivindicar la presència de les dones en tots els àmbits més enllà d'aquesta data i reclama el dret femení a la queixa. 'Al cielo con ella' salta a La 2 després de convertir-se en l'estrena original més vista en la història de RTVE Play.

En l'especial, la primera convidada serà Eva Amaral, que arriba amb disc nou sota el braç, "Dolce Vita", un xut d'optimisme per combatre els mals temps. La cantant fa un repàs de la seva carrera, des d'aquells primers bars en els quals actuava davant de 20 persones fins a omplir estadis. A més, també parla amb Henar Álvarez a 'Al cielo con ella' de les llums i les ombres de la fama.

La presentadora Belinda Washington, per la seva banda, arriba a 'Al cielo con ella' disposada a donar-ho tot.La que un dia va batejar Madonna com "La reina de la bruixeria", neteja de males vibracions del plató. A més, parla de la seva arribada a la televisió, del seu pas per 'Paquita Salas' i de la seva faceta d'actriu teatral.

| RTVE

La col·laboradora que posa ferm Henar Álvarez, Victoria Martín, torna a 'Al cielo con ella' amb el tema favorit de la presentadora: les relacions de parella. Farta que es magnifiquin les relacions íntimes, reclama l'abstinència i dona consells per ser una persona cèlibe i feliç. I, per posar la cirereta, els Manny Calavera acompanyen Henar Álvarez en el seu hit "Una mujer en un late".

Recordem que RTVE Play va estrenar al desembre aquest nou programa original, 'Al cielo con ella' amb Henar Álvarez, que va arribar carregat d'humor i reivindicació. Es tracta de la nova aposta d'entreteniment on, cada diumenge, l'escenari del teatre Quique San Francisco de Madrid és testimoni de diverses entrevistes. Un late night amb un to gamberro, irreverent, transgressor i reivindicatiu on cada diumenge s'escoltarà la veu de dones que tenen molt a explicar.