Marta Fernández revela que un directiu d'informatius de Mediaset li va demanar aprimar-se

Marta Fernández, periodista amb una amplia trajectòria en els Informatius de Mediaset, ha revelat una experiència incòmoda que va viure dins del grup. En una recent intervenció a 'La Ventana' de Carles Francino, la comunicadora va abordar la pressió estètica a la qual s'enfronten les dones. A més, va aprofitar l'espai per compartir un episodi ocorregut el 2008 amb l'aleshores subdirector de Informatius Telecinco, el nom del qual va preferir no esmentar.

D'aquesta manera, Marta Fernández va explicar que aquell any havia guanyat 10 quilos després de deixar de fumar, cosa que inesperadament va generar un advertiment per part d'aquest directiu. "El subdirector de Informatius em va cridar al despatx per dir-me que si volia continuar presentant, havia d'aprimar perquè havia engreixat", va revelar a Cadena Ser.

En aquell moment, Marta Fernández presentava el informatiu asseguda darrere una taula, apareixent en pantalla només des de "el final del melic fins a les espatlles". Encara que el seu canvi físic no era visible, va rebre la pressió per baixar de pes: "No es notava en pantalla, i encara que s'hagués notat... el greix no se'm va posar al cervell per impedir-me explicar les notícies", va reivindicar amb contundència.

| Mediaset

Tot i que l'exigència li va semblar injusta, la periodista va acabar cedint: "Vaig haver d'anar a un dietista que em va posar a dieta i vaig aprimar-me. Encara que crec que hauria aprimat de qualsevol altra manera perquè tenia a veure amb el tabac". A més, Marta Fernández també va voler destacar que aquest tipus de demandes no s'imposaven als seus companys homes.

Després d'una dècada a Mediaset, Marta Fernández va deixar el grup el febrer de 2017, després d'haver-se consolidat com un dels rostres més reconeguts dels Informatius de Telecinco i Cuatro. Des de llavors, ha continuat treballant en diferents mitjans, participant en programes com 'A partir de hoy' a La 1 o 'Està passant' a Telemadrid. Cal destacar que els seus inicis van ser com a reportera del Telediario de La 1 o 'Madrid Directo a Telemadrid', abans de saltar a Mediaset, on va arribar a presentar fins i tot 'Las Mañanas de Cuatro' o 'El programa del verano'.