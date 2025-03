Gir de 180º en la vida de Seyran després d'una inesperada proposta a 'Una nova vida'

La tensió a 'Una nueva vida' ha assolit un punt crític. Després del cop de Kazim, Ferit ha tornat a casa visiblement afectat, però el que realment l'ha devastat ha estat la decisió de Seyran. La protagonista de 'Una nueva vida' ha deixat clar que no vol continuar amb ell, i tot indica que la separació és imminent.

Sense dubtar-ho, Ferit s'ha dirigit a İfakat per comunicar-li la seva determinació: "No vull seguir amb Seyran. Fes el que hagis de fer, però vull aquest matrimoni acabat com més aviat millor". Les llàgrimes han estat inevitables mentre acusava la seva tia d'haver-lo forçat a casar-se: "Estic patint massa, què em vas fer, tia?".

D'altra banda, a la casa dels Sanli, la tensió també ha esclatat. Seyran s'ha mostrat ferma en la seva decisió, mentre Suna no ha comprès per què la seva germana s'aferra al passat. "Ja no hi ha marxa enrere", ha sentenciat Seyran, deixant clar que la seva postura és definitiva a 'Una nueva vida'.

| Atresmedia

Més tard, Seyran i Ferit han tingut una trobada tensa en un lloc apartat. "Em sap greu el d'ahir", li ha dit la jove, referint-se a la bufetada que va rebre davant de la família. No obstant això, Ferit ha evitat el tema, esperant d'ella un gest que li donés esperança.

No obstant això, Seyran no ha mostrat dubtes perquè està convençuda que no hi ha futur per a la seva relació. En escoltar això, Ferit ha esclatat: "Hauries de pensar en nosaltres, ja gairebé s'ha acabat el nostre". La seva actitud freda ha estat el cop final: "S'ha acabat tot entre nosaltres", ha declarat Seyran amb determinació.

No obstant això, la conversa a 'Una nueva vida' ha donat un gir encara més dolorós quan Seyran ha confessat que la seva única persona de confiança és la seva germana. Ferit, ferit, ha respost: "Ja tenies la persona en qui podies confiar: jo". Però en adonar-se que res no canviarà, ha pres la seva decisió i ha conclòs amb fermesa: "S'ha acabat tot entre nosaltres".

| Atresmedia

Finalment, a la casa dels Sanli, un nou drama s'ha desfermat a 'Una nueva vida'. Saffet ha arribat amb la seva família per formalitzar la petició de mà de Suna. La jove, atrapada en una situació sense sortida, ha acceptat la proposta sense poder expressar el que realment sent. El seu amor per Abidin es manté intacte, però la por la paralitza. Seyran, desesperada per salvar la seva germana, li ha suggerit fugir, però Suna ho ha descartat: per a ella, no hi ha escapatòria.

El que no s'esperava ha arribat quan els Ihsanli han proposat un doble compromís: a més de Suna i Saffet, Seyran i Tarik. Kazim, sempre veient una oportunitat, no ha trigat a negociar la dot per el matrimoni de les seves filles a 'Una nueva vida'.