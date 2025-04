Així és 'Història de la DANA': laSexta rememora els 6 mesos de la tragèdia a València

Aquest diumenge 27 d'abril, a les 21:30h, laSexta es bolca per commemorar els sis mesos de la DANA, que es va cebar especialment a la regió valenciana. I ho fa, en primer lloc, amb l'emissió de 'Història de la DANA', un documental elaborat per 'Equip d'Investigació'. Aquest permetrà conèixer el que va succeir el dia de la tragèdia.

'Història de la DANA' documenta minut a minut, hora a hora, el que va succeir el dimarts 29 d'octubre de 2024. A través dels vídeos gravats pels ciutadans, els àudios i els missatges, s'acredita la magnitud de la tragèdia, la gestió que es va fer i les lliçons apreses al respecte.

El documental compta amb el testimoni de 23 persones, que inclouen des de supervivents i familiars de difunts, rescatadors i tècnics que estaven de servei en el moment de la tragèdia, alcaldes i personal d'ajuntaments afectats, etc. Tots ells pertanyen a localitats i municipis com València, Catadau, Catarroja, Picanya, Utiel, Xiva, Benetússer, Paiporta, Aldaia i l'Alcúdia.

A continuació, i després de l'emissió de 'Història de la DANA', Ana Pastor es posarà al capdavant d'un especial de 'El Objetivo'. Sis mesos després, mostrarà com es troben les zones més afectades per la catàstrofe.

Aquest especial, que es realitzarà en directe des de la regió valenciana, comptarà amb el testimoni en directe de desenes de víctimes, que explicaran com està sent la reconstrucció a través d'aquest temps. Per la seva banda, Ana Pastor estarà acompanyada per Glòria Serra i les periodistes Yerma Ruano, Sara Rincón i Laura Llamas, i l'equip de laSexta Notícies a València.

Recordem que 'Equip d'investigació', amb un 5,6% de quota i 623.000 espectadors, va complir l'any passat 500 programes assentat en la nit del divendres. El programa de Gloria Serra a laSexta va destacar en target comercial (7,4%), on va superar fins i tot la cadena pública. També va destacar en el nombre d'espectadors únics que van seguir el programa, amb més de 2,1 milions.