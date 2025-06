L'actuació de Laura Escanes que ningú esperava veure a 'Tu Cara Me Suena'

L'última gala de 'Tu cara me suena' va deixar un dels moments més comentats de la temporada amb la participació inesperada de Laura Escanes. La influencer, que mai no havia trepitjat el plató del programa, va ser seleccionada com a convidada especial gràcies a una decisió presa per Intel·ligència Artificial. Es tracta d'una novetat que aquest any ha afegit un gir d'originalitat al format.

L'anunci de la seva participació va arribar de manera inesperada per a la mateixa Laura Escanes, que es trobava en un directe a les xarxes socials quan va rebre la invitació. "Acabo de ser seleccionada per a aquesta gala de 'Tu cara me suena'? I a qui imito?", va preguntar atònita a la seva audiència.

D'aquesta manera, Laura Escanes va aparèixer a la part final del programa i es va enfrontar a un repte majúscul: transformar-se en Taylor Swift i interpretar el seu icònic tema "Love Story". Abans de començar, no va amagar la seva preocupació: "Hi ha gent que l'estima per sobre de les seves possibilitats. És una estrella mundial, i té unes coses complicadíssimes", confessava nerviosa. "Potser és una mala elecció...", li va arribar a dir a Manel.

| Atresmedia

L'escenografia va recrear l'ambient romàntic del videoclip original, amb una decoració espectacular i referències visuals a un monestir. La cançó no només va ser un repte musical, també va servir com a excusa per parlar de la seva vida: "He tingut força sort en l'amor, he viscut força històries. I has de viure les coses intensament".

Chenoa va ser la primera a valorar el número: "Que bonic, Laura, de veritat. Estic supersorprès, m'ha encantat". La convidada, visiblement alleujada, va admetre: "Estava nerviosa com un flam, però ho he gaudit moltíssim".

Àngel Llàcer, a més de felicitar-la per sostenir les notes més exigents, li va fer entrega d'una carta tancada, seguint l'estètica de l'actuació. En obrir el sobre, la Laura va llegir en veu alta una frase clara i directa: "Laura Escanes ha d'estar a 'Tu cara me suena 13'". Preguntada pel seu possible fitxatge per a la pròxima edició, no va tancar la porta: "Seria un repte, però seria un plaer".