Les audiències d'ahir donen una inesperada notícia a Jacob Petrus i el seu 'Aquí la Tierra'

Jacob Petrus i el seu 'Aquí la Tierra' han rebut la millor de les notícies de les audiències d'ahir. Després de més de deu anys en emissió, el programa de tall divulgatiu de La 1 continua sent un dels pilars de la seva graella. Malgrat la forta competència, amb 'Pasapalabra' cara a cara, 'Aquí la Tierra' ha aconseguit guanyar-se els espectadors de casa.

D'aquesta manera, aquest dimecres 26 de febrer, 'Aquí la Tierra' ha pujat a màxim de temporada amb un estupend 13% de quota de pantalla i 1.379.000 seguidors. El programa de Jacob Petrus a La 1 congrega 2,5M d'espectadors únics en algun moment de la seva emissió. Un resultat que situa 'Aquí la Tierra' com a segona opció absoluta de la seva franja, a molta distància de la tercera opció.

En la competència, 'Aquí la Tierra' no ha pogut contra 'Pasapalabra', que ha liderat amb un 18,6%, 1.874.000 seguidors i pics per sobre del 24% de quota des d'Antena 3. No obstant això, el programa de Jacob Petrus supera àmpliament a 'Reacción en Cadena' (8% i 806.000) de Telecinco.

| RTVE

Cal destacar que aquest màxim de temporada en audiències arriba en un moment de canvis a la tarda de La 1, encara que l'espai es mantindrà en la seva franja habitual. "Confirmem la nostra aposta per 'Aquí la Tierra', un espai de tall divulgatiu que promulga valors molt propis de la televisió pública. A més, demostra que això és compatible amb ser rellevant i amb tenir audiència", explicava Sergio Calderón, director de TVE, a 'RTVE Responde'.

"Estem preparant la remodelació de 'Aquí la Tierra' amb alguns canvis per acostar-lo a una tele més actual, però mantenint la seva essència i la seva aposta pel costumisme i la seva defensa d'aquesta Espanya més oblidada i d'aquests sectors menys afavorits. Ens encanta que romangui a la graella", afegia el directiu.

En audiències, aquest dimecres, La 1 també ha triomfat a la tarda amb 'La Promesa', que ha liderat amb un estupend 14,1% i 996.000 espectadors. Al matí també supera el doble dígit 'La Hora de La 1' amb un 11,8% i 235.000 fidels. Ja en prime time, el partit de la Copa del Rei és el més vist del dia reunint 3.472.000 espectadors i un 24,8% i, just després, la sèrie 'Asuntos Internos' ha liderat amb un 12,1% i 978.000 fidels.