La 1 anuncia el retorn de '59 segundos' de Gemma Nierga amb canvi de dia i novetats

La 1 anuncia el retorn de '59 segundos' amb Gemma Nierga. El passat mes de gener, el canal apostava pel retorn d'aquest històric format, que es va emetre la nit de dijous. De fet, va ser la primera vegada que '59 segundos' es va emetre en prime time, ja que històricament havia estat un contingut per al late night de La 1.

D'aquesta manera, '59 segundos', amb la periodista Gemma Nierga, torna aquest divendres 17 de gener a La 1 després de les vacances de Nadal.L'espai estrena dia d'emissió amb el nou any i manté la seva aposta per un programa de debat en directe amb participació ciutadana.

'59 segundos' continuarà amb les seves entrevistes a convidats al plató i les habituals taules de debat. El programa amplia la seva plantilla d'experts i analistes, que abordaran l'actualitat política amb més incidència en l'aposta pels temes socials.

Un espai dinàmic i participatiu, no només a través del públic a les grades de l'Estudi 6 de RTVE Catalunya, sinó també amb els espectadors. Des de casa seva, poden participar contestant amb un codi QR a les preguntes que es llancen a debat.

Produït per RTVE i Globomedia (The Mediapro Studio) i dirigit per Antonio Arraéz, aquest revolucionari format va canviar la manera de debatre a Espanya. Ara manté intacta la seva essència i el seu icònic micròfon descendent, una de les seves senyes d'identitat. Com sempre, cada participant compta amb 59 segons per exposar la seva opinió.

Recordem que '59 segundos' no ha aconseguit destacar en audiències, movent-se al voltant del 6% de quota de pantalla.El seu màxim va ser després de la DANA de València, el 31 d'octubre, marcant un 8,3% i 691.000 fidels. Ara, la nit de divendres, començarà abans i tampoc tindrà l'arrossegament de 'La Revuelta' de David Broncano, que li deixava grans dades d'audiències com a teloner.