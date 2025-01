Audiències: 'Una nueva vida' lidera contra 'GH DÚO' i el fluix retorn de 'Bake Off'

El debat de 'GH DÚO' lidera en audiències la seva franja completa en marcar un bon 11,8% i 880.000 fidels a Telecinco: supera el 20% en els seus minuts finals. No obstant això, no pot en coincidència amb 'Una nueva vida', que lidera el prime time amb un 10,6% i 1.030.000 fidels. En franja d'estricta coincidència, la sèrie 'Una nueva vida' (10,6%) supera per la mínima a 'GH DÚO' (10,4%).

La nova temporada de 'Bake Off: Famosos al horno' no destaca en audiències amb un 8,9% i 966.000 televidents: ascendeix a l'11,2% en el target entre 25 i 44 anys. 'Cuarto Milenio' també es manté en audiències a Cuatro amb un estupend 6,5% i 693.000 televidents.

Per la seva banda, 'Fiesta' cau en audiències a Telecinco fins a un fluix 8,1% i 850.000: puja a l'11,6% entre les dones. 'La Roca' no destaca a laSexta amb tan sols un 4,7% de quota i 476.000. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' aconsegueix un bon 10,3% i 1.284.000 a La 1: marca un 13,4% en el target majors de 65 anys.

| Mediaset

'D Corazón' amb Anne Igartiburu i Jordi González es queda en un 7,5% i 570.000 seguidors a La 1. Per la seva banda, 'Socialité' es queda en un pobre 6,6% a Telecinco.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 18,6% i 1,4M des d'Antena 3. La primera edició d'Antena 3 Notícies 1 és l'informatiu més vist del dia amb 2.238.000 espectadors únics juntament amb un 23,2%. Aconsegueix el minut d'or del dia a les 15:20h amb un 24,1% i 2.355.000 fidels.

Antena 3 és líder del diumenge en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del diumenge 12 de gener amb un 10,5% de share. La 1 és segona amb un 9,2%, mentre Telecinco no aixeca el cap amb un 8,2%. Amb un bon 6,5% de quota, laSexta supera a Cuatro, que tanca la setmana amb un 4,6%.

Gran diumenge de gran consum televisiu, amb el 61,4% de la població d'Espanya veient la televisió. Més de 28,6 milions de persones van gaudir d'algun canal. La mitjana de consum creix fins als 191 minuts per persona al dia.