Surta a la llum el gest de Belén Esteban en el pitjor moment d'Anabel Pantoja

La unió que caracteritza els col·laboradors de 'Ni que fuéramos' ha quedat patent una vegada més. Aquesta vegada ha estat gràcies al gest de Belén Esteban cap a Anabel Pantoja, que travessa un dels moments més complicats de la seva vida. I és que aquest diumenge va sortir a la llum l'ingrés hospitalari de la seva filla Alma, de només 40 dies, que estaria en un estat de salut complicat.

Durant 'Ni que fuéramos' a Ten, María Patiño va revelar com es va manejar internament aquesta delicada situació. "Això ho expliquem no per rebre cap lloança perquè són coses que formen part de l'ésser humà. Dijous arribava aquesta informació a aquest programa. Estàvem en plena reunió i David Valldeperas ho va comentar, estant present la nostra companya Belén Esteban" començava.

Segons va relatar María Patiño, Belén Esteban va reaccionar amb fermesa i empatia des del primer moment. "Belén va dir 'us demano si us plau que no digueu de moment res'. I va ser una cosa que jo pràcticament no li vaig donar ni importància. El tema ni el vam tocar. Saben vostès com és Belén Esteban de lleial amb la gent que estima. Ja dissabte al matí em truca i em diu que se'n va cap allà i és quan jo començo a prendre consciència", va explicar la presentadora, ressaltant el compromís d'Esteban amb aquells que considera part del seu cercle proper.

Diumenge 12 de gener, la notícia finalment es va fer pública a 'Fiesta' a Telecinco, però sempre mantenint el respecte per la intimitat d'Anabel Pantoja i tota la seva família. Es va esmentar, a més, que la família es troba en la sanitat pública després de ser derivats d'una clínica privada, cosa que va portar a destacar la importància dels recursos públics en moments tan crítics.

L'equip de 'Ni que fuéramos' ha abordat el tema amb cautela, evitant detalls que poguessin vulnerar la privacitat d'Anabel Pantoja. De fet, actualment es desconeix el motiu pel qual Alma ha hagut de ser ingressada d'urgència. No obstant això, els col·laboradors no han pogut evitar subratllar la gravetat de la situació, que es reflecteix en la decisió de la família de traslladar-se a Gran Canària.