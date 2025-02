El nou 'Tardear' dona la sorpresa i sentencia les audiències contra 'Y ahora Sonsoles'

Bones notícies per a 'Tardear' en el segon dia de la seva nova etapa a Telecinco. Després de la sortida d'Ana Rosa Quintana, les tardes s'han revolucionat amb la incorporació de Verónica Dulanto juntament amb Frank Blanco. Tot i que en el seu primer dia no van aconseguir funcionar en audiències, en el segon han donat un tomb al marcador.

D'aquesta manera, aquest dilluns 3 de febrer, 'Tardear' va caure en audiències en l'inici de la seva nova etapa. El programa de Verónica Dulanto i Frank Blanco es va quedar en un pobre 8,2% de share, 654.000 televidents i 2.412.000 espectadors únics. Un resultat que estava més de dos punts per sota de la mitjana de Telecinco en el dia, que va ser segona amb un 10,5% de quota de pantalla.

No obstant això, en el seu segon dia d'emissió, aquest dimarts 4 de febrer, 'Tardear' ha donat la sorpresa pujant més de dos punts de share. L'espai de Verónica Dulanto i Frank Blanco ha marcat un 10,3% de share, 809.000 d'audiència mitjana i 2.613.000 espectadors únics. De fet, 'Tardear', que està en la mitjana diària de Telecinco, ha aconseguit coliderar la seva franja d'emissió juntament amb La 1.

| Mediaset

Per tant, el nou 'Tardear' ha aconseguit fer front a 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3, que ha baixat a un 9,8% i 774.000. Cal destacar que aquests resultats no són sorprenents per als formats de Telecinco i Antena 3, que de forma habitual es mouen en aquestes xifres. No obstant això, 'Tardear' no pot amb 'La Promesa', que lidera la seva franja des de La 1 amb un 13,8% i 1.049.000, encara que sí supera a 'Valle Salvaje' (8% i 631.000) i 'El Cazador' (7,7% i 699.000).

Quant a la resta de la tarda de Telecinco, en la sobretaula, 'El Diario de Jorge' no va funcionar a Telecinco amb un 9% i 771.000. No obstant això, va arribar al 11,8% en els seus minuts finals, deixant un bon arrossegament a 'Tardear'. Just després de l'espai de Frank Blanco i Verónica Dulanto, 'Reacción en Cadena' d'Ion Aramendi va pujar a un escàs 9,4% i 984.000 fidels.