Las audiencias dan la peor noticia a Rodrigo Vázquez ante el final de 'El Cazador'

'El Cazador' está viviendo sus últimas semanas de emisión en la tarde de La 1. Cinco años después de su estreno, el concurso presentado por Rodrigo Vázquez se despedirá definitivamente para dejar hueco a un nuevo magazine en directo. Sin embargo, La 1 tomó recientemente una inesperada decisión justo antes del final de 'El Cazador'.

Desde este lunes 3 de marzo, 'El Cazador' se está emitiendo en doble entrega diaria, volviendo a las 18:30h con una primera emisión y siguiendo la segunda las 19:30h. Una estrategia que parecía que estaba pensada para acelerar el final del concurso para dejar lo antes posible espacio al nuevo programa. No obstante, esto al final no se ha cumplido, teniendo en cuenta que el primer programa de 'El Cazador' está siendo una reposición y no un programa nuevo.

De este modo, el público no está siguiendo esa primera entrega repetida de 'El Cazador'. Este miércoles 5 de marzo, el concurso ha caído a un 6,4% de share y 516.000 espectadores, bajando dos puntos de cuota respecto a la semana anterior con 'Valle Salvaje'. No obstante, al compartir todo el público, la segunda entrega sube unas décimas hasta el 8,2% y 775.000 seguidores.

| RTVE

Por lo tanto, esta reposición de 'El Cazador' es el formato menos competitivo de La 1 en el día, por debajo incluso de 'Extra Mañaneros' (6,7% y 576.000). En cuanto al resto de la tarde, las series 'La Moderna' (11,8% y 1.007.000) en su última semana y 'La Promesa' (13,8% y 1.126.000) han liderado su franja. También ha conseguido buenos datos, en la segunda posición, 'Aquí la Tierra' con un 10,7% y 1.192.000.

Cabe destacar que la bajada de 'El Cazador' de Rodrigo Vázquez en su primera entrega ha beneficiado a un formato de la competencia. Se trata de 'El Diario de Jorge', que ha subido inesperadamente en su nueva franja a un 10% y 814.000 desde Telecinco. Sin embargo, el liderazgo de la tarde ha sido para 'Y ahora Sonsoles' con un 10,3% y 857.000 telespectadores.