La proposta de Rocío Suárez de Puga que dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, fa una sorprenent proposta de comptabilitat a Julio. Aquest dijous 6 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Rafael es va sentir decebut davant la traïció d'Adriana. Leonardo va justificar davant Bàrbara el seu canvi d'actitud per Sebastián, que va intentar indagar sobre la vida que portava el jove a 'Valle Salvaje'. Paral·lelament, Isabel va presenciar l'obsessió de Matilde amb el nadó que, preocupada per la salut d'Evaristo, li va plantejar a Luisa recórrer a una curandera.

Ofès per no estar convidat al sopar homenatge a Sebastián, Gaspar va xantatgejar Alejo perquè li garantís un lloc a la taula. Finalment, Victoria va advertir Adriana sobre les conseqüències d'assumir responsabilitats a la finca. A més, Julio va buscar alternatives econòmiques per evitar que el seu pare vengués propietats dels Salcedo.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Julio continua al llit i Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, en una visita, li fa una sorprenent proposta de comptabilitat. Bàrbara li confessa a Irene que Leonardo ha canviat i José Luis li demana a Rafael que limiti les funcions d'Adriana a la finca. Per la seva banda, Bernardo li demana a Mercedes que fugi amb ell i Mercedes intenta que Sebastián l'ajudi a fer que el seu estimat recuperi el ducat, però el secretari s'hi nega.

Alhora, Alejo intenta que el seu pare convidi Gaspar al sopar en honor de Sebastián per evitar la seva amenaça. Matilde s'enfronta a Victoria pel nadó i li diu a Atanasio que el nen necessita atenció mèdica. Finalment, Adriana aconsella a Bàrbara protegir-se de Leonardo i Sebastián intenta treure-li informació a Irene sobre Bàrbara i Leonardo.