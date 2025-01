Audiències: 'GH DÚO' lidera en el seu estrena i millora la seva edició anterior

L'estrena de la tercera edició de 'GH DÚO' aconsegueix liderar la nit des de Telecinco amb un 14,2% i 976.000 espectadors. El reality, que registra 1.146.000 telespectadors juntament amb un pobre 9,2% en el seu express, puja a un 18,9% en el target entre 25 i 44.

A Antena 3, la pel·lícula "Operación fortune: el gran engaño" es queda en un just 9,3% i 762.000 seguidors. La pel·lícula "The Upside (Amigos para siempre)" destaca en el prime time de La 1 amb un 11,2% de share i 945.000. El cinema de Cuatro amb "Perros de Guerra" es queda en un just 5,8% i 521.000 telespectadors.

En l'access prime time, la reposició de 'La Revuelta' arrenca la setmana amb un bon 10,5% i 1.314.000 espectadors. Per la seva banda, 'El Hormiguero' es queda en un 11,1% i 1.398.000. A més, 'First Dates' aconsegueix un 9,4% i 1.182.000 telespectadors.

'Sueños de Libertad' segueix líder de la sobretaula

'El Diario de Jorge' continua sense funcionar a la sobretaula de Telecinco. Tanmateix, 'Sueños de Libertad' lidera en audiències amb un estupend 12,3% i 1.167.000. 'La Promesa' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 14% i 1.171.000 a la tarda de La 1: puja fins al 19,2% en el target 65+.

| Atresmedia

'TardeAR' es queda en un 9,2% juntament amb 780.000 telespectadors des de Telecinco. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que lidera per la mínima amb un 9,3% de quota juntament amb 792.000.

'Pasapalabra' arrasa com l'emissió no informativa més vista del dia amb un fantàstic 17% i 1.741.000 seguidors a Antena 3: congrega 3.302.000 espectadors únics. 'Reacción en Cadena' arrenca l'any amb un escuet 9,2% i 922.000.

'La Hora de La 1' arrenca el dia líder un estupend 16,1% de quota i 310.000 fidels: suma un 2% al Canal 24 Horas. 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un estratosfèric 20,6% i 1.492.000. Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia amb un 22,6% i 2.179.000.

Antena 3 segueix líder del dijous en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dijous 2 de gener amb un 12,4% de share. La 1 és segona amb un 10,2%, mentre que Telecinco queda en tercera posició amb un 9,4%. laSexta amb un 5,7% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,2%.

Aquest dijous, més de 26,8 milions d'espectadors van connectar amb la televisió, el que es tradueix en que més del 57% de la població espanyola. Hi va haver més de 2,7 hores de mitjana de consum per espectador.