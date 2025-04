Com ha funcionat en audiències 'Mañaneros' en el seu primer dia amb Javier Ruiz?

'Mañaneros' ha arrencat aquest dimarts 22 d'abril, després d'ajornar-se l'estrena de dilluns, una nova etapa amb Javier Ruiz com a presentador. El periodista s'ha incorporat a l'equip encapçalat per Adela González per focalitzar els continguts del format en l'actualitat, abandonant el cor. Un debut que ha estat recolzat per les audiències, ja que 'Mañaneros' ha pujat lleugerament.

Cal destacar que l'arribada de Javier Ruiz ha estat especial tenint en compte les circumstàncies de l'actualitat. El presentador ha estat el solitari al plató, mentre que Adela González s'ha traslladat a Roma per cobrir la defunció del papa Francesc.

D'aquesta manera, aquest dimarts, 'Mañaneros' ha aconseguit millorar les seves audiències en marcar un 9,6%, 292.000 seguidors i 1,7M d'espectadors únics. Com és habitual, el seu millor resultat ha estat durant les dues primeres hores en pujar a un estupend 11,1% de quota. Es tracta d'una pujada en audiències respecte a les setmanes anteriors, tenint en compte que durant el mes de març el matinal va mesurar un 8,7% i 282.000 a La 1.

| RTVE

Cal destacar que 'Mañaneros' venia d'un gran resultat de 'La Hora de La 1', que ha marcat un 14,6% i 276.000 seguidors. Just després, no aconsegueix millorar en audiències l'antigament anomenada 'Extra' de 'Mañaneros', que marca un pobre 6% i 486.000 seguidors.

En la competència, 'El Programa de Ana Rosa' (11,4% i 259.000) baixa en audiències, davant el lideratge de 'Vamos a ver' (12,7% i 407.000). No pot a primera hora amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 18,2% i 388.000 fidels. Per la seva banda, 'Al Rojo Vivo' ha seguit en un 10,2% i 399.000 davant l'arribada de Javier Ruiz a La 1.

Per la seva banda, 'Espejo Público' es manté en un 13,3% i 334.000,mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,8% i 1.656.000 des d'Antena 3. Finalment, 'En Boca de Todos' ha pujat a màxim històric a Cuatro amb un 6,3% i 213.000 seguidors: aconsegueix pics per sobre del 9% de quota de pantalla.