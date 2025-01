Preocupació per Carlos Franganillo després de les audiències d'Informativos Telecinco

No és cap secret que Telecinco està passant per una gran crisi d'audiències. El canal principal de Mediaset no aconsegueix mai arribar al doble dígit i s'ha assentat en la tercera posició, per sota de La 1. Tanmateix, un dels espais més afectats és Informativos Telecinco amb Carlos Franganillo, que està marcant les seves pitjors audiències històriques.

Aquest divendres 10 de gener, el pitjor parat ha estat Carlos Franganillo. L'edició de les 21h d'Informativos Telecinco ha punxat fins a un insostenible 6,7% i 767.000 espectadors. Està a anys llum d'Antena 3 Noticias 2, que lidera amb un 17,3% i 1.968.000 seguidors, mentre que el Telediario està en segona posició amb un 10,3%.

Cal destacar que Carlos Franganillo tampoc compta amb el millor teloner per a Informativos Telecinco. 'Reacció en Cadena' també està vivint una crisi des de la sortida dels Mozos de Arousa, quedant-se aquest divendres en un 8,1% i 804.000 fidels. Lògicament també està a gran distància de 'Pasapalabra' (17,7% i 1.776.000) i 'Aquí la Tierra' (10,5% i 1.076.000).

| Mediaset

Malgrat aconseguir un lleuger millor resultat, l'edició de les 15h d'Informativos Telecinco també està vivint un mal moment. En aquesta ocasió, l'espai amb Isabel Jiménez i Ángeles Blanco ha marcat un 8,4% i 782.000. També està molt lluny d'Antena 3 Noticias 1 (23,7% i 2.213.000) i el Telediario (11,1% i 1.041.000).

Quant a la resta de dades del dia, 'De Viernes' ha estat segona opció en prime time amb un 10% i 851.000, molt lluny d''El Desafío' (17,3% i 1.817.000). A la tarda tampoc funciona el tàndem format per 'El Diario de Jorge' (7,8% i 701.000) i 'TardeAR' (8,4% i 700.000). L'única alegria és el matí, on lidera 'Vamos a ver' amb un 13,5% i 366.000, just després de 'La Mirada Crítica' (12% i 241.000.)

Amb tots aquests resultats, Telecinco ha estat tercera en el dia amb un 8,9% de share. El lideratge ha estat per a Antena 3 amb un estupend 14,2%, seguida de La 1 amb un 9,1%.