Audiències: 'La Voz Kids' torna amb màxim davant 'Hay una cosa que et vull dir'

'La Voz Kids' lidera en audiències en la seva tercera setmana a Antena 3 amb màxim de temporada amb un 12,8% i 1.051.000 espectadors. Pot amb 'Hay una cosa que te quiero decir', que baixa vuit dècimes fins a un 10,9% i 819.000 fidels a Telecinco. A La 1, 'Informe Semanal' (9,9% i 838.000) puja 1,2 punts de quota, mentre que la pel·lícula "Jason Bourne" no destaca amb un just 8,8% i 813.000.

Per la seva banda, 'laSexta Xplica' segueix correcta amb un 5,6% i 432.000 fidels. A Cuatro, la pel·lícula 'El Blockbuster: Infinite' puja a un estupend 8,2% i 748.000 seguidors. Finalment, 'Al Cielo con Ella' de Henar Álvarez es manté a La 2 amb un estupend 3,4% i 317.000 espectadors.

A la tarda, la final de la Champions femenina entre l'Arsenal i el Barça lidera un 10,8% i 839.000 seguidors a La 1. A Catalunya, la cadena de RTVE es queda en un escuet 6,3%, mentre que a TV3 va arrasar amb un 31,8% i 482.000 fidels. Just després, 'Aquí la Tierra' es queda en un escuet 7,5% i 537.000 a La 1.

| Telecinco

'Fiesta' amb Emma García es manté en audiències amb un fluix 8,3% i 655.000 a Telecinco. D'aquesta manera, el lideratge en sobretaula és per a Antena 3 amb el primer 'Multicine' que marca un estupend 11,8% i 979.000 seguidors. Per la seva banda, 'Sessió de Tarda' també està per sobre del doble dígit amb un 10,3% i 855.000.

Al migdia, 'Socialité' es conforma amb un fluix 7,8% de share i 453.000, mentre que 'D Corazón' està per sobre amb un 8,6% i 562.000 a La 1. 'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb un gran 21% i 1.380.000 seguidors. A més, Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia, gairebé duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 22,5% i 1.894.000 espectadors.

A nivell diari, Antena 3 lidera amb distància en audiències el dissabte 24 de maig amb un 11,9% de share: guanya en sobretaula, prime time i prime time. Per la seva banda, La 1 amb un 9,2% és segona, mentre Telecinco amb un 8,3% queda tercera. Un dissabte més, Cuatro amb un 7% supera laSexta, que tanca la llista amb un correcte 5%.