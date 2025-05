La Húngara anuncia per sorpresa el seu propi documental produït per Mediaset

Sonia Priego, més coneguda com La Húngara, va protagonitzar un dels moments més especials de 'Hay una cosa que te quiero decir' el passat dissabte 10 de maig. En una entrega marcada per les emocions i les sorpreses, la cantant va commoure el públic amb una aparició sorpresa per a un dels seus majors admiradors. No obstant això, La Húngara també va aprofitar l'ocasió per anunciar un projecte molt esperat: un documental sobre la seva vida, produït per Mediaset.

La artista va acudir al plató per sorprendre Moisès, un jove invident la mare del qual volia complir-li el desig de conèixer-la en persona. Però el que semblava ser una participació puntual es va convertir en una oportunitat per compartir una notícia que entusiasmarà els seus seguidors: La Húngara està preparant el seu primer documental, una producció que recorrerà la seva història des dels seus inicis fins a l'actualitat.

Durant la seva entrevista amb Jorge Javier Vázquez, la cantant es va mostrar emocionada per aquest nou pas en la seva carrera. "En el documental ho veureu tot i més", va declarar, deixant entreveure el caràcter íntim i revelador del projecte. El presentador no va dubtar a insistir per obtenir més detalls, cosa que va portar a la artista a afegir: "Qui coneix La Húngara coneixerà una que no coneix i qui no la conegui gaudirà molt veient-ho".

| Mediaset

Encara que es va mantenir discreta pel que fa al contingut i als noms dels artistes que apareixeran en la producció, La Húngara va deixar clar que el documental comptarà amb la participació de figures rellevants del món de la música. Això sí, Jorge Javier Vázquez no estarà entre ells, cosa que ambdós van comentar entre bromes durant l'entrevista: "Bé que no m'has trucat. Jo fent-te un munt d'entrevistes i ni una trucada de telèfon. Jo que sóc cantant, actor, artista, escriptor".

Encara sense data d'estrena confirmada, el documental es perfila com un repàs honest i emotiu dels més de 25 anys de trajectòria de La Húngara, un fita que va celebrar per tot el que és alt al juliol de 2024.