Audiències: Antena 3 lidera febrer davant el mínim històric de Telecinco, que puja

Febrer culmina de nou sense grans canvis en les audiències: Antena 3 aconsegueix liderar el mes, mantenint el programa més vist de la televisió amb 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Febrer, per tant, ha arribat a la seva fi revalidant la victòria d'Antena 3, amb una Telecinco que segueix en tercera posició amb un nou mínim històric. No obstant això, el canal de Mediaset aconsegueix pujar respecte al gener, encara que segueix lluny de La 1.

D'aquesta manera, Antena 3 lidera en audiències febrer amb un 12,8%, pujant dues dècimes respecte al resultat de gener, encara que perd tres comparant amb febrer de 2024. Per la seva banda, La 1 queda segona amb un 10,6%, pujant una respecte gener, però set sobre febrer de l'any passat. Telecinco segueix amb mínim històric al mes de febrer amb un 9,6% de quota, encara que aconsegueix pujar nou dècimes comparant amb gener, però baixa set respecte a l'any passat.

Quant a laSexta, marca un bon 6,6% de share, pujant en dues dècimes les seves audiències del mes passat. Per la seva banda, Cuatro s'acosta a la seva competidora igualant el 6% de quota de pantalla de gener.

| Atresmedia

A nivell grupal, Atresmedia lidera amb un 26,1%, pujant tres dècimes: Nova (2,2%), Atreseries (1,9%), Neox (1,8%) i Mega (1,4%). Mediaset (24,2%) és segona pujant dues dècimes, amb FDF (2,5%) i Energy (2,3%) liderant el rànquing de temàtics i més avall es troben Be Mad (1,9%), Divinity (1,6%) i Boing (0,9%). Finalment, TVE segueix igual amb un 15,7%: La 2 (2,8%), Canal 24 Horas (1%), Clan (0,8%) i Teledeporte (0,3%).

D'aquesta manera, el més vist del mes de febrer és 'El Hormiguero' (2.009.000 i 14,9%), sent líder absolut i el programa més vist de la televisió, per quart mes consecutiu. L'emissió no esportiva més vista del mes també és per al programa amb la visita de Maríano Rajoy (2.482.000 i 18,7%). El segon, a més, és 'Pasapalabra' (1.900.000 i 18,4%), assolint el seu rècord de temporada, amb la seva millor quota des de maig. Líder absolut, se situa a +9,7 punts de 'Reacción en Cadena' i a +8,1 punts de La 1 amb 'El Cazador' i 'Aquí la Tierra'.

| RTVE

En tercera posició es troba 'La Ruleta de la Suerte' (1.711.000 i 23,4%), que arriba a 58 mesos de lideratge consecutiu, amb el seu millor mes des de juny de 2009 i el més vist des de maig de 2022. Supera per 12,8 punts a 'Vamos a ver más', la major distància de la història.

La quarta posició és una inesperada alegria per a Telecinco, que entra al top gràcies a 'La Isla de las Tentaciones' amb un 15,8% de share i 1.661.000 espectadors, sent el contingut més vist pels joves (50,1%) en totes les televisions. Finalment, 'La Revuelta' de David Broncano ha caigut a la cinquena posició amb un 13,2% de quota i 1.626.000 seguidors, perdent, a més, el lideratge de la seva franja per primera vegada. No obstant això, és líder en tots els públics de 13 a 64 anys, encara que no pot contra 'El Hormiguero' al febrer.

Com a dades destacades, Telecinco ha millorat la seva franja matinal gràcies als canvis. 'El programa de Ana Rosa' (13,9% i 328.000) ha augmentat en 1,1 punts la dada de la mateixa franja de Telecinco al gener.