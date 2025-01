Audiències: 'El Capitán en América' lidera amb baixada davant 'Next Level Chef'

La tercera setmana de 'El Capitán en América' lidera amb baixada en audiències amb un bon 13,2% i 1.089.000 fidels: puja al 16% en majors de 65 anys. Pot amb la tercera setmana de 'Next Level Chef' baixa a 397.000 seguidors, perdent 50.000, i un 6,3% de quota de pantalla. Just abans, 'La Isla de las Tentaciones' millora la franja amb un 11,4% i 1.437.000: aconsegueix un 24,4% en el target 13-24 i ascendeix al 18,1% entre el públic de 25-44.

La pel·lícula "V3nganza" es queda amb un 10,2% i 831.000 fidels a La 1. 'Martínez y Hermanos' cau en audiències a un 2,8% i 230.000 fidels a Cuatro, sent àmpliament superat per la pel·lícula "El juego de la venganza" (5,7% i 417.000) a laSexta. Per la seva banda, '59 segundos' amb Gemma Nierga es queda en un 2,3% i 274.000 telespectadors en el seu salt a La 2.

'La Revuelta' de David Broncano a La 1 lidera la seva franja des de La 1 marcant un 13,1% i 1.754.000: acaba superant el 19%. 'El Hormiguero' de Pablo Motos també lidera la seva franja amb un 13,2% i 1.769.000: acaba per sobre del 17%. En franja de coincidència, entre les 21:55h i les 23:08h, 'La Revuelta' (13,4% i 1.797.000) guanya a 'El Hormiguero' (13,2% i 1.769.000).

'El Diario de Jorge' no aixeca el cap a Telecinco

'El Diario de Jorge' segueix fluix en audiències a Telecinco marcant un 7,9% i 725.000. Tanmateix, 'Sueños de Libertad' lidera en audiències amb un bon 13,8% de quota i 1.312.000 televidents des d'Antena 3. 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 12,7% i 1.055.000.

| Mediaset

'TardeAR' segueix en segona posició en audiències amb un 8,6% juntament amb 726.000 telespectadors des de Telecinco. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que lidera amb un correcte 10,4% de quota juntament amb un 884.000. 'Más Vale Tarde' destaca a la tarda de laSexta amb un estupend 8,3% i 701.000.

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 18,4% juntament amb 1.934.000 espectadors a Antena 3: obté el minut d'or a les 21:04h amb 3.053.000 espectadors i 25,2%. 'Reacción en Cadena' segueix molt lluny amb un 8,1% i 857.000: puja a l'11,4% en target comercial. Pel que fa a 'Aquí la Tierra', és la segona opció de la seva franja amb un bon 10,8% i 1.197.000 a La 1.

Antena 3 segueix líder del dimecres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimecres 29 de gener amb un estupend 13,9%. La 1 es queda lluny amb la segona posició al obtenir un 10,2% de share i Telecinco és tercera amb un 9,1%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7,4%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5%.

Més de 28,1 milions de persones van gaudir de la televisió, el que suposa el 59,8% de la població d'Espanya. A més, hi va haver 175 minuts de consum per persona.