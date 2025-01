L'enfrontament d'Eva Martín que dona un gir inesperat a 'La Promesa'

Cruz, personatge d'Eva Marín, s'enfronta al fotògraf per saber qui el va contractar. Aquest dijous 30 de gener a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', després de constatar que Lorenzo no va defensar la família com hauria d'haver fet, Alonso s'hi va enfrontar. Leocadia va demanar a la seva filla que abandonés 'La Promesa' però Àngela no estava disposada a seguir obeint la seva mare i es va negar a marxar-se. La passió entre María Fernández i Samuel era irrefrenable, encara que María Fernández va continuar lluitant contra ella.

Finalment, el doctor Ferrer va permetre a Catalina aixecar-se i recuperar la seva vida, encara que tots van intentar ocultar-li la terrible situació econòmica de la família. A més, Cruz va mantenir la seva negativa a cedir el palau del seu pare a Catalina i va acusar Manuel de no tenir l'ambició suficient. Lluny d'abandonar la seva investigació, Vera va continuar preguntant sobre una possible Lola, fent que s'aixequessin les sospites de Pía.

| RTVE

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històricmensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Lorenzo insisteix a ser qui presti tots els diners als Luján i entre tots hauran de decidir si es juguen a comptar amb ell. Àngela es veu en la necessitat d'enviar una carta confidencial. La senyoreta compta amb María Fernández per a aquesta missió.

La donzella es predisposa, però no tant a parlar amb Samuel sobre el que va passar entre ells. Elaborat és l'intent de Ricardo d'acostar postures amb el seu fill, però tot acaba en una bronca de cura. La marquesa, personatge d'Eva Marín, s'enfronta al fotògraf per saber qui el va contractar.