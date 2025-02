Les audiències donen una gran notícia a Telecinco en el primer dia de les seves noves tardes

Les audiències no han acompanyat a la tarda de Telecinco en el primer dia de la seva reestructuració. La cadena ha estrenat aquest dilluns 24 de febrer una nova organització, amb 'Tardear' a la sobretaula i 'El Diario de Jorge' a la tarda. Un canvi amb el qual Telecinco pretenia millorar els seus resultats d'audiències en la franja vespertina.

Recordem que 'Tardear' porta més d'un any i mig a la graella de Telecincosense aconseguir funcionar en audiències, movent-se al voltant del 9% de quota de pantalla. Malgrat la sortida d'Ana Rosa Quintana, amb l'arribada de Verónica Dulanto i Frank Blanco, i un important canvi en els continguts, l'espai ha continuat sense millorar. 'El Diario de Jorge' porta menys temps en graella, des de juliol, però tampoc ha aconseguit cridar mai l'atenció del públic, movent-se sobre el 8%.

D'aquesta manera, 'Tardear' ha arrencat la seva nova etapa a la sobretaula sense millorar en audiències amb un 8,4% i 699.000 espectadors. Amb aquest resultat, l'espai ha caigut a la tercera posició en audiències, davant el lideratge de La 1 amb un 11,5% amb la seva oferta del final del Telediario, 'La Moderna' i 'La Promesa'. A més, Antena 3 amb un 10,4% de quota ha estat la segona opció en la franja, de 15:57h a 18:30h, amb 'Sueños de Libertad' i 'Y ahora Sonsoles'. Per tant, 'Tardear' tan sols ha estat per sobre en la franja de laSexta (6,1%) i Cuatro (6%).

| Mediaset

Pel que fa a 'El Diario de Jorge', també s'ha mantingut en audiències, aconseguint un fluix 8,7% i 690.000 telespectadors en el primer dia de la seva nova etapa. De nou, l'espai de Jorge Javier Vázquez ha estat tercera opció, però per la mínima, ja que La 1 ha quedat segona amb un 8,7% amb la seva oferta de 'Valle Salvaje' i 'El Cazador'. No obstant això, el lideratge de la franja, de 18:00h a 19:54h, ha estat per Antena 3 amb un 11,1% gràcies a 'Y ahora Sonsoles'. 'El Diario de Jorge' ha aconseguit superar laSexta (8%), que no s'ha quedat molt lluny, i Cuatro (5,2%).

Just després, 'Reacción en Cadena' també s'ha mantingut en les seves audiències amb un fluix 8,1% i 867.000 fidels. Està molt lluny de 'Pasapalabra', que no té rival amb un gran 18,7% juntament amb 1.993.000 espectadors a Antena 3. A més, 'Aquí la Tierra' ha pujat al seu segon millor resultat anual amb un estupend 12,8% i 1.432.000 fidels a La 1.