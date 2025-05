Audiències: 'The Floor' lidera davant la caiguda de 'Traitors' i 'La Noche de los récords'

La segona setmana de 'Traitors' perd el lideratge en audiències en baixar 2,6 punts de quota fins a un 9% i 735.000 fidels a Antena 3. També baixa 1,7 punts 'La Noche de los Récords' a Telecinco fins a un escuet 8,8% i 633.000 seguidors, sent tercera opció en coincidència. D'aquesta manera, el lideratge en audiències torna a 'The Floor' amb un estupend 12,3% i 1.068.000 espectadors a La 1.

La nova setmana de 'Los Gipsy Kings' puja a Cuatro a un 5,6% i 464.000 televidents: s'eleven al 10,1% en els espectadors entre 25 i 44 anys. A més, 'Apatrullando' baixa després del seu màxim de temporada a un 4,4% i 404.000 seguidors a laSexta.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' lidera en audiències amb un estupend 16,3% i 2.065.000 fidels des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Revuelta' és segona opció de la seva franja baixant a un 10,8% i 1.366.000 espectadors a La 1. 'Supervivientes: Última Hora' es conforma amb un escuet 8,6% i 1.094.000.

'La Familia de la Tele' segueix enfonsada en audiències

| RTVE

'La Familia de la Tele' segueix sense funcionar, baixant a un 6,4% i 541.000 en el seu primer tram i amb nou mínim en marcar un insostenible 5,5% i només 428.000 seguidors en el segon. Per tant, el lideratge en audiències segueix en 'Y ahora Sonsoles', que puja a un bon 11,9% i 883.000 espectadors. 'El Diario de Jorge' es manté en audiències en obtenir un 9,9% i 731.000, mentre 'Tardear' baixa a un 9% i 716.000. Per la seva banda, 'Malas Lenguas' de Jesus Cintora es manté bé a La 2 amb un 3,3% de share juntament amb 270.000 fidels.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 14,7% i 1.263.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 14,7% i 1.066.000. 'Valle Salvaje' segueix amb bons resultats en obtenir un 11,1% i 796.000 fidels.

'Pasapalabra' segueix líder sense rival aconseguint el seu rècord en l'últim any amb un gran 21,5% juntament amb 1.938.000 a Antena 3. 'Aquí la Tierra' baixa a un correcte 8,1% i 762.000 fidels a La 1. No obstant això, 'Reacción en Cadena' es conforma amb un fluix 9% i 810.000.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (12,3% i 270.000) baixa en audiències, igual que 'Vamos a ver' (12,7% i 397.000). No pot amb 'Aruser@s', que segueix forta a primera hora del matí des de laSexta amb un gran 19,4% i 414.000 fidels. La nova etapa de 'Mañaneros' segueix forta amb un 11,8% i 338.000. Per la seva banda, 'Espejo Público' es queda en un 12,9% i 311.000 seguidors, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,1% i 1.615.000 a Antena 3.

Antena 3 és líder del dimecres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimecres 14 de maig amb un estupend 14,5%. La 1 amb un 9,8% és segona opció per sobre de Telecinco, que marca un 9,1%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7,3%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,7%.