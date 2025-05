El pla de Xavi Lock que fa un gir de 180º a la seva recerca a 'La Promesa'

Curro, personatge de Xavi Lock, comparteix amb Pía quins són els passos a seguir. Aquest dijous 15 de maig a les 17:40h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', inesperadament, Leocadia va irrompre en el casament secret de Catalina i Adriano, sorprenent a tots els presents. Jacobo va tornar a proposar a Martina avançar el seu enllaç, però ella s'hi va negar. Leocadia i Lorenzo, seguint amb el seu pla de desfer-se d'Eugenia, van acabar provocant-li un atac.

Toño li va explicar a Manuel el que havia passat i ell li va creure, però Simona va continuar desconfiant d'ell i li va demanar la veritat. Emilia es va enfrontar a Ròmul per la discussió que havia tingut amb Pía. Curro, Lope i Àngela van tornar al casino per contactar amb Basilio i jugar una última partida que va portar els joves a posar-se en perill per aconseguir el seu esperat objectiu.

| RTVE

En audiències, durant el mes d'abril, 'La Promesa' va promediar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Àngela, Curro i Lope tornen del casino amb informació que no esperaven. Després del que han descobert, Curro, personatge de Xavi Lock, comparteix amb Pía quins són els passos a seguir. Manuel intenta reflotar el negoci dels motors després de l'incident de Toño, però arriba una nota que podria desbaratar els seus plans.

Catalina i Adriano, lluny de rendir-se, continuen amb el seu pla inicial d'unir-se en matrimoni. Candela fa d'intermediària per propiciar una trobada entre Simona i Toño, sense saber el que li ve a sobre al pobre home. Eugenia fa a Martina una petició que la jove no espera. De què es tracta?