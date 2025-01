La notícia d'Ana Garcés que ho canviarà tot a 'La Promesa' per sempre

Jana, personatge d'Ana Garcés, revela al seu germà una notícia que canviarà el palau per sempre. Aquest dimecres 22 de gener a les 17:30h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', davant la insistència de Catalina, Alonso va parlar amb Cruz per cedir-li a la seva filla el palau de Cadis, però aquesta es va negar. Àngela i Curro no van resoldre les seves diferències, però la noia sí que semblava portar-se bé amb la filla del marquès. Cruz va cridar l'atenció a Leocadia sobre la presència de la seva filla i aquesta no va dubtar a amenaçar-la.

Ricardo es va molestar amb Pía per haver tornat a ficar-se en l'assumpte de Santos i aquesta va demanar permís a Ròmul per anar a veure el seu fill. Teresa i Vera van descobrir que l'habitació que ara ocupa la marquesa, en el passat pertanyia a una altra persona. El pare Samuel va tornar a ser groller amb María Fernández, malgrat tot el que ella estava fent per ell.

| RTVE

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Jana i Manuel tornen al palau i la marquesa els retreu la difusió de l'origen de Jana a través d'una revista. Jana, personatge d'Ana Garcés, comparteix amb els seus companys els dies idíl·lics que ha passat amb els ancians. A més, revela al seu germà una notícia inesperada que canviarà el palau per sempre.

Leocadia es posa en marxa perquè convidin la seva filla a una de les millors festes de l'alta societat. Mentrestant, Àngela es va guanyant la confiança de Manuel i Jana, una cosa impossible d'aconseguir amb Curro.

Després de descobrir que una altra persona ocupava l'habitació que ara és de la marquesa, mil preguntes inunden Teresa, Vera, Lope i Marcelo. Pía està cansada de les contradiccions de Ricardo cap a ella. Amb amargor, decideix posar distància entre ambdós. Manuel descobreix que serà oncle de bessons.