Gerro d'aigua freda per a Natàlia Sánchez després del que ha passat a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, comparteix la seva gran frustració amb Andrés. Aquest dimarts 18 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', després del que va fer Górriz, Tasio va dubtar si anar al casament de Marta. A més, Joaquín va plantejar a Luis la possibilitat de llençar la tovallola amb el projecte del balneari. Carmen va informar les noies que a la fàbrica ja sabien qui era el veritable pare de Tasio.

Fina va anar de la llengua amb Claudia i li va explicar el que va veure a la cantina. María es va oferir per substituir Jesús durant la seva absència a França, mentre Begoña va retreure a Damián que no va parar els peus a Jesús. Jesús va fer saber els seus plans a Julia i la nena es disgusta perquè no van incloure Begoña. Doña Clara va intentar manipular Fina perquè no anés al casament de Marta i Pelayo.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Begoña, personatge de Natalia Sánchez, comparteix la seva gran frustració amb Andrés: si Jesús s'emporta Julia a París, la perdrà. Gaspar confessa a Claudia alguna cosa relacionada amb Manuela. Begoña revela a Digna els plans de Jesús i li demana ajuda per aconseguir que no s'emporti Julia.

Górriz confessa a Jesús el que va fer el senyor Pedro perquè fes trontollar Joaquín. Fina pren una decisió important respecte a la seva assistència al casament de Marta. Jesús posa una única condició per quedar-se a Toledo i no portar Julia a París amb ell. Fruto de la seva anosmia, es percep molta tensió entre Luis i Luz, mentre l'opinió general davant el xantatge de Jesús és unànime.