Tragèdia a la GI-623: un ciclista mor atropellat per un turisme
Un ciclista, que circulava per la GI-623, ha mort després de ser atropellat per un conductor que ha acabat detingut
Un nou accident a les carreteres catalanes ha acabat amb un ciclista mort aquest diumenge al matí, 17 d’agost. El ciclista circulava per la GI-623 quan un turisme l’ha envestit.
Un ciclista mor després de ser envestit per un turisme
Un ciclista circulava per la GI-623 quan, a Viladamat, just al quilòmetre 16,3, ha estat atropellat per un turisme. En aquell moment, algú que també circulava per aquesta via ha trucat al 112. El SEM ha rebut aquesta trucada a les 7:30 i ha mobilitzat els serveis necessaris.
El desplegament a l’entorn ha estat notable: s’han activat sis patrulles de Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dues unitats del SEM.
Els professionals sanitaris, en arribar al punt de l’accident, han intentat salvar-li la vida al ciclista, però no ha estat possible.
Al mateix temps, els Mossos d’Esquadra han iniciat una conversa amb el conductor del turisme per esclarir el que ha passat. En aquest moment, li han indicat si es volia sotmetre a una prova d’alcoholèmia, a la qual ell ha acceptat sense problema.
El conductor del turisme s’ha sotmès voluntàriament a la prova d’alcoholèmia: ha donat positiu. Davant d’aquest resultat, els Mossos l’han detingut, acusant-lo de conduir sota els efectes de l’alcohol i per l’atropellament que ha causat la mort del ciclista.
La carretera GI-623 ha estat tancada en tots dos sentits després de l’accident, cosa que ha generat importants trastorns. El trànsit a la zona s’ha restablert cap a les 9:15, hora en què ha quedat habilitada la circulació.
Una altra mort a les carreteres catalanes
Abans de les 8 del matí, el SEM ha rebut una altra trucada informant que un motorista havia tingut un accident. Aquest s’ha originat a la C-17, a l’altura de Llosses.
Fins allà s’hi han desplaçat diverses dotacions de Mossos d’Esquadra, bombers i dues unitats del SEM. En arribar al lloc, els serveis sanitaris han intentat reanimar-lo, però el motorista ja havia perdut la vida.
El motorista havia sortit de la via per motius que encara s’estan investigant.
