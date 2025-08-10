Terrible accident a la C-631: un xoc frontal deixa 2 morts i 4 ferits
Entre els ferits hi ha dos menors de 14 i 16 anys, i un d’ells va ser traslladat a l’hospital en una ambulància de suport vital bàsic
La tarda d'ahir, dissabte 9 d'agost, es va tenyir de negre arran d'una tragèdia que va tenir lloc a la carretera CL-631. A les 16:16 hores, dos turismes van col·lidir frontalment a l'altura del quilòmetre 43, al municipi lleonès de Palacios del Sil. L'impacte va deixar un balanç devastador, amb dues persones mortes i quatre més ferides.
Segons les dades facilitades pel servei d'emergències 112 de Castella i Lleó, les víctimes mortals eren dues dones de 57 i 62 anys. Una d'elles va quedar atrapada a l'interior del vehicle, fet que va obligar a la intervenció dels bombers per a la seva excarceració. L'accident va provocar una important mobilització de recursos a la zona.
L'accident va posar fi a la vida de dues dones i va deixar 4 persones ferides
Al lloc dels fets, el personal sanitari només va poder confirmar la mort de les dues dones implicades. La resta d'ocupants van rebre atenció immediata i, en alguns casos, va ser necessària la seva evacuació urgent a centres hospitalaris. Entre els ferits, un home de 63 anys va ser traslladat en helicòpter medicalitzat al Complex Assistencial Universitari de Lleó.
També van resultar ferits un noi de 16 anys i una dona de 57, que tots dos van ser traslladats en una ambulància de suport vital bàsic fins a l'Hospital d'El Bierzo. D'altra banda, un home de 38 anys va ser evacuat en una UVI mòbil al mateix centre hospitalari. I, finalment, un jove de 14 anys va rebre atenció mèdica al lloc i va ser donat d'alta allà mateix.
Per atendre l'emergència es van desplaçar efectius dels bombers de la Diputació de Lleó, agents de trànsit i diverses dotacions del personal sanitari de Sacyl. Una UVI mòbil i un helicòpter medicalitzat van completar l'operatiu d'assistència.
La investigació està en marxa
Per ara, les causes exactes de l'accident estan sota investigació. Els agents de la Guàrdia Civil de Trànsit van realitzar les primeres diligències al lloc dels fets per esclarir el que va passar. No es descarten factors com la invasió de carril, excés de velocitat o una distracció al volant, malgrat que encara no s'han emès conclusions oficials.
Aquest tipus de sinistres posa en relleu la importància d'extremar les precaucions en vies secundàries com la CL-631, ja que en aquest tipus de carreteres els avançaments i la visibilitat reduïda poden augmentar el risc d'accidents.
